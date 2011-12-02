Игроки делятся на две категории - на тех, кто предпочитает играть вживую и на тех, кому больше нравится играть в интернете. Я бы отнес себя, скорее, к первым. Это не значит, что я хуже играю, когда не вижу своих соперников, но мне гораздо больше нравится сидеть за реальным столом, общаться, следить за игрой...

Хочу сказать, что при всех внешних различиях - вы, наверняка, много читали про то, что это совершенно разные вещи, - это одна и та же игра! Да, различия есть, но и в онлайне, и в живом турнире вы делаете одно и то же. Анализируете игру тех, с кем находитесь за одним столом, выбираете стратегию, делите игроков на слабых и сильных, и стараетесь получить по максимум, исходя их ваших карт. Всё!

Много ли времени надо для того, чтобы понять, кто перед тобой сидит за столом?Говорят, что оптимальная стратегия на начальных уровнях - присмотреться к столу часок-другой. Но поскольку ставочки вначале небольшие, стараюсь, если приходит более-менее приличная рука, предпочитаю сразу ввязаться в бой! Не разыгрывать какие-то большие банки, просто посмотреть, “кто чем живет” - как реагирует.

Кто-то просто выкинет карты. Кто-то станет 3-бетить мою ставку на префлопе и готов идти на все тяжкие. Кто-то заколлирует, а потом будет 3-бетить мой контбет и т.д. А ведь есть шанс еще что-то поймать! Знать примерную реакцию соперника - очень важно. Надо составить примерный “психологический портрет” игроков.

Если встречаешься с “южным” типом игрока, они предпочитают тебе не верить: что бы ни происходило, они изо всех сил хотят вскрыть твой блеф. И их хлебом не корми, дай померится с тобой силами. Поймал что-то хорошее - дави, не слишком беспокоясь о размерах банка, тебе оплатят все, что угодно. Например, против тех же итальянцев или испанцев я много раз добирал по 3-м, 4-м парам на столе!

Наши чуть более тайтовые, осторожные. Их можно согнуть агрессией, задавить - они скорее готовы выкинуть “в этот раз”, а потом, когда ты уже привыкнешь давить на них, поймать тебя в ловушку, выиграть большой банк с хорошей рукой. Поэтому необходимо контролировать себя, стараться не перегибать палку с агрессией.

В прежние времена большую силу проявляли “северные народы” - скандинавы, а сейчас очень похоже на них стали играть немцы. Это такая смесь агрессии и ума. У них на первом месте желание выиграть банк без вскрытия. Стремятся задавить, не в каждом банке, а тогда когда считают, что ситуация созрела. С одной стороны они аккуратны, с другой - очень агрессивны. Важно, что от них можно ожидать блефа в ситуации, когда тебе надо рисковать всем стеком. Часто играют на психологии, и в отличие от “южных”, предпочитают вести сами - те-то коллируют всю дорогу.

В отдельную группу можно выделить игроков из интернета... Они смотрят на всех как на “лохов”, а часто сами ведут себя за столом как лохи. Эти ребята изначально считают себя самыми сильными и опытными за любым столом, обычно ни во что не ставя соперников. Это их главная ошибка, то на чем их можно поймать. А главное, - они гораздо хуже играют по флопу, чем на префлопе. До того как открылись карты, будут исполнять все, что угодно, но чем дальше - тем хуже... Их надо переигрывать в розыгрыше, не обращать внимания на их поведение и понимать, - когда надо идти до конца, а когда лучше выбросить карты. Это понимание приходит с опытом.

Опыт в живой игре - это великая штука. Например, у меня уже давно нет нервной дрожи даже перед какими-то звездами. Привык читать карты, читать людей!

...Когда вы уже более-менее понимаете, против кого играете, а блайнды немного подросли, надо начинать играть активней, использовать свои возможности. Важно как можно быстрее получить в свое распоряжение большой стек. С одной стороны это даст определенную уверенность в своих силах, позволит чаще заходить в банк (потеря части фишек станет не так существенна), а с другой - заставит соперников аккуратней относиться к вашим рэйзам и т.д. Как говорится, рука руку моет.

Чем точнее вам удастся определить как думает ваш соперник, тем эффективней окажется ваша стратегия. Еще один момент, почему мне нравится больше играть в живых турнирах - тут у вас куда больше возможностей для анализа и выводов. Как бы игрок ни старался, он все равно будет выдавать какую-то реакцию. Важно ведь не узнать, какие у него карты в какой-то раздаче - хотя за его диапазоном следить надо всегда, - а то как он собирается их использовать, как он будет реагировать на ваши действия. Для удачной игры важно не только то, что вы думаете о сопернике, но... и то, что он думает, кем он считает вас. Такая вот игра в кошки-мышки!