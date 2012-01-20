После поездки в Прагу, у меня случилась небольшая госпитализация. Справился я с проблемами довольно быстро, но задумался: 60 лет, все такое. Насколько себя ощущаю? Кто-то скажет в такой момент: “Чувствую себя 15-летним!”. Не знаю...

Мне вспоминается в этой связи один преподаватель в институте электротехники. Он несколько шокировал нас, на западный манер предпочитая делаться со своими студентами какими-то личными переживаниями. Так он вот, он однажды сказал до занятия: “Вы знаете, всю жизнь боролся со своей ленью и полнотой, - и как видите, добился определенных успехов...” При этом он был кандидатом технических наук и по нашей мерке был таким типичным “пузанчиком”, имея “на борту” примерно 10-15 лишних килограмм. И с тех пор я отчетливо понял, что личная оценка и то, что есть на самом деле - как бы ты не приукрашал реальность, а убежать от нее нельзя.

Поэтому мне не хочется ничего выдумывать. Как есть, - так пусть и будет!

Я тоже всю жизнь борюсь со своими комплексами. В чем-то преуспеваю больше, в чем-то меньше, но тут главное результат, а желание одержать победу над собой. Например, в последнее время такой: сейчас в Москве кое-где проводят турниры, и я сказал себе, что ходить на них больше не буду, меня три раза ловили - хватит. Но суть даже не в том, что ловили, а в том, что все они страшно дешевы для меня.

“Ну, что это такое - зачем мне играть эти турниры по $100, по $200?! Не солидно!” А потом подумал: так это ж комплекс! Не солидно? Почему я должен думать о том, что для меня солидно, а что - нет. Плюнул на все, пошел, сыграл в турнирчике.

Встретил там много знакомых, получил массу удовольствия, и решил, что больше не буду выделять себя из общей массы, чем я лучше. Кроме того, у меня есть еще и способный парень, которого я потихоньку тяну. Нет, он не мой ученик - просто я его бэкерю его. Практики турнирной сейчас вообще нигде нет, так вывозил его в Киев, ходил вместе с ним на “подпольные” турниры - пусть набирается опыта, учится.

Довольно слабый состав, много “пассажиров”, многие из них принимают решения, которые мне просто в голову не приходят! И я поймал себя на мысли, что просто не попадаю в струю. Действую привычным - на тех же EPT - способом, но против этих оппонентов такая манера игры попросту “не работает”, с ними надо попроще...

Вспоминается такой пример. Женщина со средней позиции делает лимп, а за ней - еще пара лимпов. У меня пара валетов. Думаю, что делать: до меня 100-100-100, я даю 400 или 500. Мне в ответ летит олл-ин - 8,000... Что делать? Первая мысль, что там два туза, два короля, в лучшем случае - A-K. Вроде бы, надо выкидывать. И тут же вторая мысль: боже мой, но это же турнир по $100?! Что мне здесь делать, если я начну J-J префлоп выкидывать., тем более, что у меня было уже 1,5 стека...

Заколлировал. Там - K-K. Проиграл. Следующая ситуация: опять лимп-лип-лимп, а у меня 8-8. Я даю опять рэйз опять мне пихают олл-ин - на этот раз коротыш. Колл - там два валета. Обыгрываю я этих валетов и говорю: “Наказания без преступления не бывает!” Имея в виду, что лимп со старшей парой - это преступление. Правда, он обиделся на меня, сказал: “Я буду с вами играть сколько хотите!” Ну, хорошо... Нет-нет, что вы - просто фраза по Высоцкому. Просто отвык я уже от такой игры.

Валеты - это не 3-3, не 5-7, с которыми хочется за дешево посмотреть флоп, если зацепился, то уже начать отгружать. В конце концов, даже не Q-J. Все любители не могут удержаться, не зайти с этими картами: все-таки две “картинки”. Дать же рэйз - страшно. Вот и выходят эти бессмысленные лимпы. Дама-валет всегда лимп!

...Но комплексы комплексами, а играть-то надо. Нельзя “бронзоветь”, играть надо уметь и хотеть с любым противником. Если ты сильнее стола, то просто обыграй их, хорохорится по этому поводу перед тем как сядешь за него, точно не следует.

Продолжение следует...