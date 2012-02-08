Всем привет! Я много времени посвятил обзорам различных планшетов и ни как не мог определиться, что мне именно надо? Но совсем случайно, я обнаружил, что планшет Digma IDx7, подаренный жене, с легкостью смог установить флеш-плеер для веб-браузера. И в моей голове возник вопрос? А как на счет покер-рума TitanPoker? Я мгновенно открыл ссылку флеш-версии рума, и моему удивлению не было предела, рум открылся!Совсем недавно я приобрел себе планшет «Обзор планшета ViewPad 7» и он на порядок дороже IDx7, но как оказалось, цена роли не играла. По каким-то непонятным мне причинам, на VP7 я не могу ни какими маневрами установить флеш-плеер. IDx7 можно приобрести на нашем рынке менее чем за 7 000 рублей. И это маленькое семидюймовое чудо может запускать румы, естественно флеш-румы. Так что если кому нужен бюджетный вариант планшета на платформе Андроид, то IDx7 или IDx10. Стоимость планшетов можно отнести к категории до 15 000 рублей, IDx7 я приобрел за 6 800, а IDx10 стоит около 10 000 рублей. К данным планшетам можно подключить как флешку, так и 3G модем.Пост называется «Выбор сделан!», мною сделан выбор, и естественно он будет работать на Андроиде. Планшетный компьютер Sony Tablet больше всех мне симпатизирует. Его дизайн, его начинка, очень яркий экран и красивая насыщенная картинка. Мы попытались его сравнить с Ipad2, но для чего? Ведь планшет должен выполнять, то для чего его купили. Ipad не умеет играть в покер и еще не скоро PokerStars разовьёт свое приложение для него, ну а до нашей страны это вообще не скоро дойдет. А вот Андроид умеет играть в покер, хоть и через флеш версии румов. Но думаю, что это временно и в ближайшем будущем мы увидим покер румы для наших планшетов.Главное теперь для меня, чтобы компания Sony в ближайшее время не обновила линейку или наоборот поскорее бы обновила свою линейку планшетов серии Tablet. Данный планшет последней комплектации с внутренней памятью 32 гб и возможностью ее расширения при помощи SD, SDHC еще на 32 гб, с 3g модемом и всякими другими примочками на официальном сайте Sony стоит всего 22 999 рублей, что я думаю не так уж и много.Вот такой я сделал выбор среди огромного количества планшетов на данный момент. А какой планшет используете Вы?

Плюсы и минусы планшетов предлагаю обсудить в группе Вконтакте