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Выбор сделан!

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8 Февраль 2012, Написал: Yuriy Ershov
Размещено в: Пиранья - Покерные истории
Выбор сделан!
Теперь я знаю, какой планшет использовать для игры в покер, но обо всем по порядку. Всем привет! Я много времени посвятил обзорам различных планшетов и ни как не мог определиться, что мне именно надо? Но совсем случайно, я обнаружил, что планшет Digma IDx7, подаренный жене, с легкостью смог установить флеш-плеер для веб-браузера.  И в моей голове возник вопрос? А как на счет покер-рума TitanPoker? Я мгновенно открыл ссылку флеш-версии рума, и моему удивлению не было предела, рум открылся!
Совсем недавно я приобрел себе планшет «Обзор планшета ViewPad 7»  и он на порядок дороже IDx7, но как оказалось, цена роли не играла. По каким-то непонятным мне причинам, на VP7  я не могу ни какими маневрами установить флеш-плеер. IDx7 можно приобрести на нашем рынке менее чем за 7 000 рублей. И это маленькое семидюймовое чудо может запускать румы, естественно флеш-румы. Так что если кому нужен бюджетный вариант планшета на платформе Андроид, то IDx7 или  IDx10. Стоимость планшетов можно отнести к категории до 15 000 рублей, IDx7 я приобрел за 6 800, а IDx10 стоит около 10 000 рублей. К данным планшетам можно подключить как флешку, так и 3G модем.
Пост называется «Выбор сделан!», мною сделан выбор, и естественно он будет работать на Андроиде. Планшетный компьютер Sony Tablet больше всех мне симпатизирует. Его дизайн, его начинка, очень яркий экран и красивая насыщенная картинка. Мы попытались его сравнить с Ipad2, но для чего? Ведь планшет должен выполнять, то для чего его купили. Ipad не умеет играть в покер и еще не скоро PokerStars разовьёт свое приложение для него, ну а до нашей страны это вообще не скоро дойдет. А вот Андроид умеет играть в покер, хоть и через флеш версии румов. Но думаю, что это временно и в ближайшем будущем мы увидим покер румы для наших  планшетов.
Главное теперь для меня, чтобы компания Sony в ближайшее время не обновила линейку или наоборот поскорее бы обновила свою линейку планшетов серии  Tablet. Данный планшет последней комплектации с внутренней памятью 32 гб и возможностью ее расширения при помощи SD, SDHC еще на 32 гб, с 3g модемом и всякими другими примочками на официальном сайте Sony стоит всего 22 999 рублей, что я думаю не так уж и много.
Вот такой я сделал выбор среди огромного количества планшетов на данный момент. А какой планшет используете Вы?

Плюсы и минусы планшетов предлагаю обсудить в группе Вконтакте

Всем привет! Я много времени посвятил обзорам различных планшетов и ни как не мог определиться, что мне именно надо? Но совсем случайно, я обнаружил, что планшет Digma IDx7, подаренный жене, с легкостью смог установить флеш-плеер для веб-браузера.  И в моей голове возник вопрос? А как на счет покер-рума TitanPoker? Я мгновенно открыл ссылку флеш-версии рума, и моему удивлению не было предела, рум открылся!

Совсем недавно я приобрел себе планшет «Обзор планшета ViewPad 7»  и он на порядок дороже IDx7, но как оказалось, цена роли не играла. По каким-то непонятным мне причинам, на VP7  я не могу ни какими маневрами установить флеш-плеер. IDx7 можно приобрести на нашем рынке менее чем за 7 000 рублей. И это маленькое семидюймовое чудо может запускать румы, естественно флеш-румы. Так что если кому нужен бюджетный вариант планшета на платформе Андроид, то IDx7 или  IDx10. Стоимость планшетов можно отнести к категории до 15 000 рублей, IDx7 я приобрел за 6 800, а IDx10 стоит около 10 000 рублей. К данным планшетам можно подключить как флешку, так и 3G модем.

Пост называется «Выбор сделан!», мною сделан выбор, и естественно он будет работать на Андроиде. Планшетный компьютер Sony Tablet больше всех мне симпатизирует. Его дизайн, его начинка, очень яркий экран и красивая насыщенная картинка. Мы попытались его сравнить с Ipad2, но для чего? Ведь планшет должен выполнять, то для чего его купили. Ipad не умеет играть в покер и еще не скоро PokerStars разовьёт свое приложение для него, ну а до нашей страны это вообще не скоро дойдет. А вот Андроид умеет играть в покер, хоть и через флеш версии румов. Но думаю, что это временно и в ближайшем будущем мы увидим покер румы для наших  планшетов.

Главное теперь для меня, чтобы компания Sony в ближайшее время не обновила линейку или наоборот поскорее бы обновила свою линейку планшетов серии  Tablet. Данный планшет последней комплектации с внутренней памятью 32 гб и возможностью ее расширения при помощи SD, SDHC еще на 32 гб, с 3g модемом и всякими другими примочками на официальном сайте Sony стоит всего 22 999 рублей, что я думаю не так уж и много.

Вот такой я сделал выбор среди огромного количества планшетов на данный момент. А какой планшет используете Вы? Плюсы и минусы планшетов предлагаю обсудить в группе Вконтакте
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Киса 2012-02-13 10:11:32

Планшетом не пользуюсь, но вовсю играю в Zynga Poker на iPhone. Мне нравицца, довольно быстрый темп игры, даже не на speed столах в общем норм.
А кста почему iPad не умеет играть в покер? Полно приложений для айпада + тот же swtichpoker для игры на кеш.

Turik 2012-02-13 09:52:57

Потом попзже расскажите как он вам в использовании, может есть какие-то дополнительные плюсы или наоборот минусы.

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