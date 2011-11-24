А вот - материал начала 2009 года по самому Poker Club Management. Тогда мы собирались расширяться, даже переехали в одно офисное здание с Федерацией спортивного покера России. Эх, как это было недавно, как это было давно...

Читаю сейчас текст, и понимаю, что принципы работы, отношение к покеру эти несколько лет фактического отрыва покера от страны, почти что не повлияли на настрой и желание работать. Обернись ситуация лицом к нам - тут же в бой!

...С чего все началось? Когда десять лет назад культура покера только начала проникать в Россию, при казино стали стремительно появляться покерные клубы. Однако с самого начала хозяева игорного бизнеса не собирались делать на него ставку – они зарабатывали на нем на порядок меньше, чем на той же рулетке или блек-джеке. Нам же еще тогда показалось, что покер может стать одним наиболее прогрессивным направлением работы.

Поначалу это были только абстрактные размышления, не подкрепленные делами. Когда же нам удалось организовать покерный клуб при казино «Азия», который вскоре стал самым успешным в Москве, а потом воплотить в жизнь еще несколько крупных проектов, появилось стойкое желание создать компанию, которая занималась бы всем спектром проблем, связанным с организацией покерного бизнеса. Так возник Poker Club Management.

Особенно своевременным это показалось в тот момент, когда стало известно о решении по выведению игорного бизнеса из крупных городов и признания покера спортом, что выводило его из-под действия закона об игорном бизнесе. После этого программа действий стала предельно ясной: помогать появлению покерных клубов вне стен казино, причем не только в пределах Москвы, но в других городах и странах. Этим и занимаемся уже не первый год.

Что мы делаем? Наша основная идея – сдать покерный клуб «под ключ»! Мы берем на себя весь комплекс проблем, с которым может столкнуться человек, который хочет открыть свой клуб. Занимаемся юридическим оформлением, дизайном интерьеров и поставкой покерного оборудования, начиная от столов и заканчивая фишками (у нас самые выгодные предложения, поскольку работаем напрямую с производителями). Мы также можем предоставить своих работников – от руководителя клуба, менеджеров до простых дилеров – или подготовить персонал, который есть у будущего хозяина спортивного клуба. А единственное, чем мы не занимаемся – это поиском помещения, но при случае можем делать и это: круг специалистов в PCM достаточно широк и постоянно увеличивается.

Мы можем приступить к реализации проекта покерного клуба на любом этапе. Можем ограничиться простыми консультациями, а в отдельных случаях – войти в партнерские отношения с совладельцами клуба, что бывает интересно не только нам, но и компаньонам. Да они теряют часть своей прибыли, но, наверное, лучше иметь 50% от миллиона, чем все сто от нуля – математика на лицо!

А в качестве предоставляемых услуг мы уверены…

От чего мы предостерегаем? Случалось, что клиенты, получив от нас готовый к работе клуб и пустившись в свободное плавание, потом возвращались к нам с просьбой об управлении клубом. А бывало что, не справившись с трудностями, продавали нам свою долю. Клубов-однодневок сейчас пруд пруди: отсутствие профессионального менеджмента, как и опыта ведения такого рода бизнеса, часто пускает хорошие начинания под откос.

Не все правильно понимают основы этого бизнеса. Часто люди ждут от покерного клуба немедленной прибыли, считая, что он ничем не отличается от казино или зала игровых автоматов. Не раз и не два доводилось слышать: у меня есть деньги, сделайте мне покерный клуб! Приходится с цифрами в руках заставить клиента трезво взглянуть на ситуацию.

Какие клубы открыл PCM? Один из успешных наших проектов – клуб «Ход-дог», что на Курской в помещении бывшего Chesterfield. Несколько клубов открыто при бильярдных: «Ананас» в Митино, рассчитанный в основном на молодую аудиторию, клуб «Витязь». Закрытый покерный клуб «WallstBar» на Волхонке, в котором по средам собирается финансовый мир столицы. Клуб «Бисквит» – лакшери-проект с Александром Новиковым. Клуб «Ку-ку» в развлекательном центре Бибирево и еще несколько в Москве и области. Мы причастны к открытию больше десятка покерных клубов по всей России – в Геленджике, Армавире, Краснодаре, Красноярске, Пензе…

Что мы еще можем? Второе главное направление Poker Club Management – проведение больших покерных фестивалей. Нам есть чем гордиться: Russian Poker Tournament (Winter и Summer), а еще ряд телевизионных и корпоративных турниров. И каждый раз это было не только спортивное соревнование, но настоящий праздник!

После продолжительной паузы мы возвращаемся к организации турниров. Наш ближайший проект – RPT Москва. Мы также занимаемся подготовкой первого российского этапа European Poker Tour в августе этого года, который, надеемся, станет настоящей бомбой. С особым нетерпением ждем также майского выездного турнира Red Sea Poker Cup в Египте, который будем проводить совместно с итальянскими партнерами. Наша основная идея: не просто организовать турнир, но провести его как большую покерную вечеринку…

Ничего подобного в истории российского покера еще не было! Наши игроки уже соскучились сидеть за покерным столом – там у них будет полная свобода выбора. Футбол, волейбол, теннис и, конечно, вдоволь моря и солнца. Праздник начнется уже в самолете, а в качестве персонала будут выбраны только лучшие работники отрасли. Не пропустите!