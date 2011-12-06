Покер - это игра. А потому при всей своей математике и навыках, он не может не зависеть от удачи. “Удачливый ли я?” - этот вопрос задает себе каждый игрок.

Обо мне ходит много всяких легенд. Например, о том, что я - очень везучий игрок. Одно время прижилось даже поверие про “фартового старикашку”, которое пошла с одного турнира в “Метелице”. Это был, кажется, один из этапов Кубков России - и мы с “Хинтом” остались один на один... Перевес несколько раз переходил от одного к другому, и в какой-то момент мне удалось переехать Виталика с K-2, - то ли флеш у меня был, то ли я собрал две пары, уже не помню. Играли мы в VIP-зале, а сразу за стеклом начинались кэш-столы, за которыми играли по человочке молодежь.

Они, понятное дело, болели за “Хинта” - так вот стоило мне выиграть ту раздачу, а за ней и матч, как кто-то из них бросил эту фразу, она потом попала в репортаж - получилось почти по Ильфу-Петрову: “По залу понеслось “фартовый старикашка”...” Мне ее показали друзья и на какое-то время эта фразочка прицепилась ко мне.

По правде сказать, не считаю, что моя фартовость сильно выше среднего... Было много случаев, когда я проигрывал раздачи - и ключевые раздачи, - которые можно было и выиграть, если бы за меня чуть-чуть “заступись” карта. Самый яркий пример - это EPT Барселона 2010 года. Это турнир, в котором я, начиная со старта, ни разу не рисковал своим стеком (только раз на предфиналке, когда чуть не попал с A-A в двух столах), прошел ровно от начала и до конца, а решающую раздачу проиграл. С парой королей против флеш-дро, которое и закрылось сопернику - на ривере.

Считаю, что нет смысла обсуждать, кому и сколько раз пришла нужная карта. То, фартовый ли ты, определяется тем, как часто выигрываешь решающие раздачи! У каждого игрока таких решающих раздач в жизни случается не так уж много...

Лично я не считаю себя фартовым - в некоторых случаях могло бы вести больше. Я мог бы привести много “классических” примеров везения в решающий момент. Но в голове в последнее время крутится то, как Патейчук выиграл EPT Сан-Ремо.

Выиграл такую раздачу болгарин, его соперник по хедз-апу, - чего мы бы про него только не сказали. А поскольку победил наш, мы только посмеялись над тем, как в холдеме можно выставиться так плохо! И, действительно, как можно умудриться?! Я не знаю, что его дернуло поставить олл-ин на 6-7, практически без аутов? У меня есть только объяснение, в том числе объяснение произошедшему: ему просто было суждено выиграть этот турнир! За то как он играл его, как боролся за победу.

Вот это, я считаю, настоящий фарт - затащить 6%! После такого вопрос, везучий ты или нет, снимается автоматически. Хотя я слышал, что “Angier” много писал, как ему фантастически не везет, да и история с его банкроллом на Full Tilt - тоже врагу не пожелаешь... Но, видимо, его фарт долго копился, чтобы сосредоточится именно в этой, решающей раздаче. А перед этим - в главном турнире WSOP. А что я?

Что касается фартовости, - сложный вопрос. То число турниров, которые игрок в своей жизни успеет сыграть, может вообще не определить класс его игры! Бывает, человек производит впечатление сильного игрока, у него есть высокие результаты, масса выигрышей, а на самом деле - это натуральный “фиш”, которому везет.

У каждого на этот счет может быть свое мнение, но когда человек подряд берет приз за призом, здесь что-то не то... Не бывает, не должно быть такого! Это чистый фольклор. Вот, говорят, например, Мерсье - везучий, всегда “доезжает” до денег. Я в это не верю, что это возможно в принципе. Вся наша жизнь “полосатая” - так и с фартом: то есть, то его нет. Не бывает такого, чтобы везло всегда и во всем!

Хотя теоретически это возможно...