Пропустить WSOP Europe было противно, но что поделать. Теперь надо было не опоздать в Сан-Ремо! Последний день регистрации - 22 октября, часы пускают на EPT в 12 утра, поздняя регистрация длится три уровня. Но... зная местное казино с его вечными очередями, надо было приехать “с запасом”. Поначалу-то я собирался лететь прямым рейсом Москва - Ницца, а дальше уже на машине. Но поскольку он прилетал в три часа дня, он меня не устраивал, пришлось искать обходные пути.

Я нашел какой-то рейс через Цюрих, который отправлялся из Москвы в 6 утра и где-то около 10 я должен был оказаться уже во Франции; еще час на машине - и я на месте. Пересадка, правда, всего 40 минут, но что поделать. Подумал, успею!

Основная проблема всех международных аэропортов в том, что тебе надо успеть пробежать из одного терминала в другой - местные рейсы отправляются из другой его части. А самолеты из Восточной Европы норовят запихнуть в самый конец зала. Мало того: тебе надо пройти еще паспортный контроль - это шенгенская зона...

Мне же на границе попалась еще какая-то въедливая девушка. Если бы я просто молчал, было бы все проще. Вроде бы все ясно: итальянская виза, билет до Ниццы. “Куда вы едите?” - “В Италию!” - “В Италию?!” - она, раз, вся встрепенулась: “Зачем едите? Сколько вы там будете? А что вы будете делать в Италии?” То, что у меня билет в Ниццу, а виза итальянская - это ее не волновало, а то что при этом сказал, что еду в Италию, ее сильно возбудило. Я не знаю швейцарских законов и начинаю уже нервничать - самолет же спрашивать у меня не будет, улетит и с концами.

За эти пять минут, что она меня пытала, у меня все внутри упало. Ну все, думаю, на турнир не успеваю! Сейчас начнет еще кого-нибудь звать, и прощай самолет. Но только об этом подумал, как она меня отпустила, - и я припустил по терминалу.

Успел на самолет. Вышел в Ницце, взял такси... До Сан-Ремо - €200! Для одного человека - дороговато, там всего 65 километров. Но, не важно - я задался целью в этот турнир попасть, остальное уже не имело значения. Я успел заскочить в отель, бросил вещи, вбегаю в Casino di San Remo без пяти двенадцать, регистрируюсь - и выясняется, что турнир начинается не в 12 утра, а в 2 дня! И куда я так летел?!

Ладно, думаю, что не делается к лучшему. Есть время отдохнуть. В шесть утра у меня был самолет, значит понятно, во сколько я встал - в 3-4 утра. А перед этим я еще какой-то там баланс готовил на работе... Спал, в общем, мало. И пошел к себе в гостиницу - лег, тут же уснул. И... опоздал к началу. Думал, там будут еще какие- то приветственные речи - Италия все-таки, но все приветственные речи были, как выяснилось, накануне. И вот в таком состоянии я оказался за столом на EPT.

Неправильно все это, но что делать - выбора у меня особенного не было, а ехать на EPT только сайды играть - глупость... В результате плохо сыграл в один момент. Нужно было выбрасывать, но я был в таком состоянии, что почему-то не смог.

Финальная раздача такая. Стек у меня где-то 13 от 30 тысяч стартовых. Передо мной человек дает рэйз с “утюга”, у меня на УТГ+1 - два валета. А человек - очень активный. Стол у нас вообще диковатый был, дальше сидели ребята, которые все время пихали 3-беты, и я подумал, что лучше замаскирую свою руку, подожду, что произойдет дальше. А поэтому сделал просто - колл. И не ошибся: сразу за мной - “творческий” игрок - рерэйз. Бет был что-то 550, а тот - 1,700. И тут вдруг с малого блайнда аккуратный делает 4-бет - 5,000. Я понимаю, что там “две двамы плюс” и собираюсь выбрасывать карты. И тут у меня мыслишка... А если у него 10-10? Как бы он их сыграл?! По его ставке, понятно - ни тузов, ни королей у него точно нет, а если так, то у него остаются три комбинации: A-K, Q-Q, 10-10. Больше ничего.

Первый рэйзер карты давно выбросил, а я все сидел, думал... И, в конце концов, уговорил себя, что там могут быть две десятки. Поставил олл-ин на последние 13К. Но, понятно - там оказались две дамы, и я вылетел из главного турнира EPT.

Прорывался “с боями” - и такой исход. Думаю, если бы я прошел во второй день, то со свежими силами мог бы что-то сделать, а так... Будет мне назиданием!