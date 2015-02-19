В новой серии очерков о жизни в мире азартных игр мы расскажем вам о самых одиозных личностях Лас-Вегаса, которые внесли свой неоценимый, а местами и печально известный вклад в развитие покерного мира.

И первым героем станет Бенни Биньон, который приехал в Лас-Вегас сразу после Второй Мировой войны.

Тогда мало кто мог догадываться, что этот человек навсегда изменит жизнь «города грехов».

Девиз – «Заставь маленького человека почувствовать себя большим, если хочешь стать богатым» - быстро превратил его заштатное казино Horseshoe в одно из лучших в Вегасе.

Но самым крупным успехом гения покерного маркетинга стало изобретении Мировой серии по покеру - WSOP (World Series of Poker).

Так что сегодня мы расскажем о человеке, который сделал Лас-Вегас таким, как он есть сегодня – самым великолепном и сумасшедшем месте на Земле.

Трудные времена закаляют людей

Бенни Биньон в молодости.

Когда первые журналисты и фоторепортеры прибыли в Вегас в середине 70-х годов, чтобы освещать первые серии WSOP, они были впечатлены шармом Бенни Биньона, который постоянно улыбался и пожимал всем руки.

Будучи новатором и автором нового покерного фестиваля, который рос из года в год, Биньон казался слишком хорошим человеком в этом карточном мире «мошенничества и иллюзий».

Томас «Амарилло Слим» Престон как то сказал о своем наставнике такую фразу: «Он был самым воспитанным плохим парнем или самым плохим из хороших парней, что вы видели за свою жизнь».

Биньон отвечал просто: «Трудные времена закаляют людей». И он знал о чем он говорил.

Родившись 20 ноября 1904 года в техасской деревушке Пайлот-Гроув (население – 194 человека), он с первого дня был обречен на борьбу за выживание в этом мире.

В детсве он часто болел, рос слабым ребенком, так что его родители вместо традиционной работы на ферме отправили учиться в школу. Впрочем, особых послаблений отец ему не давал, предпочитая растить сына по принципу «хочешь выжить – умей вертеться». И это сработало. Оставшись наедине с собой и судьбой, юный Бенни нашел в себе силы.

Новый поворот - нелегальные азартные игры

Великая экономическая депрессия 30-х годов не могла пройти мимо Биньона, который потерял источники легального дохода.

Это его не смутило и он занялся «самогоноварением», но после того, как полиция дважды ловила его на этом деле, Бенни понял, что свои таланты надо реализовывать в чем-то другом.

Азартные игры! Точнее говоря, нелегальные азартные игры, которые процветали в то время, куда больше нравились молодому человеку с предпринимательской жилкой, и Биньон увидел в них свой шанс.

Он занял 50 долларов (большие деньги по тем временам) и организовал свою первую лотерею. Спустя неделю у него в руках была сумма в 800 долларов!

С другой стороны, уже тогда в начале 1930-х годов он начинает попадать в сводки полиции благодаря своему необузданному темпераменту.

Заметной «вехой» в карьер Биньона стал спор с алкогольным контрабандистом Фрэнком Болдингом, печально известным своей жестокостью. Однако Бенни сумел почти сломать последнему шею, отделавшись условным двухлетним сроком в силу того, что суд посчитал его действия самозащитой.

Впрочем, амбиции Биньона это не остановило, и вскоре он переехал в Даллас, который стал крупным и богатым городом в Техасе благодаря добыче нефти и множеству скотоводческих ферм в округе.

Покидая Техас ради светлого будущего

Основав небольшое казино, он быстро пришел к успеху, устранив заодно всех своих конкурентов всеми возможными способами. Считается, что двоих из них он застрелил лично.

Одного из них звали Сэм Мюррей, второго – Бен Фрайден. Каждый из них пережил несколько покушений, к большинству из которых причастен Биньон. Однако полиция сумел привлечь его только по одному делу, да и то вскоре была вынуждена освободить. Опять на руку Бенни сыграл местный судья, нашедший в действиях нашего героя лишь необходимую самооборону.

Впрочем, не стоит забывать тот факт, что в Далласе Биньон был при деньгах и вполне мог позволить себе «лоббировать» свои интересы, как среди политиков, так и в полиции. По слухам на подобную деятельность в год у Бенни уходило до 600 тысяч долларов!

Во время Второй мировой войны в Даллас пришла чикагская мафия, а на выборах мэра города наш герой сделал ставку на одного из кандитатов, который не сумел выиграть выборы. В итоге после раздел сфер влияния места Биньону в них не нашлось, и он предпочел уехать из города.

Взяв лишь жену Тедди Джейн, своих детей и телохранителя «Золотого доллара», с двумя миллионами долларов в кармане Биньон отправился в Лас-Вегас.

Новое Эльдорадо Биньона - "Подкова"

Казино "Benion's Horseshoe".

Несмотря на то, что Вегас в то время был также под контролем мафии, Биньон быстро встал на ноги, купив казино El Dorado на Фримонт-стрит, переименовав его в Binion’s Horseshoе ("Подкова Биньона").

Однако «демоны из прошлого» преследовали его и в Вегасе, где он принялся устранять конкурентов. Особенно не повезло Хербу «Коту» Ноублу, который пережил 12 покушений после встреч с «сотрудниками» казино Биньона.

А после того, как от взрыва бобмы в машине погибла жена Ноубла, тот, по слухам, нанял самолет, чтобы загрузив его взрывчаткой врезаться в казино Бенни, но полиция сорвала планы Херба. Вскоре он погиб от взрыва бомбы, что была спрятана в его почтовый ящик.

Но выйти сухим из воды на этот раз Биньону не удалось, ибо боссы местной мафии совсем не оценили фейерверк, что устроил новичок на их территории. И они приняли меры.

Обратно в Даллас, в тюрьму

Легендарный Cadillac Биньона.

В 1951 году Бенни потерял свою лицензию на азартные игры и был обвинен в неуплате налогов, что в США было всегда тяжелым преступлением. Ему намекнули, что если он не признается в содеянном, то последствия могут быть куда серьезнее.

В итоге спустя два года Биньон приезжает в Даллас, сразу же попадая в тюрьму на срок в 5 лет за неуплату налогов. Кроме того ему пришлось продать акции своего казино Horseshoе, чтобы покрыть судебные издержки. Контроль над казино он вернет лишь в 1964 году.

Но даже тюрьма не умерила аппетиты Биньона. Освободившись в 1958 году, он вернулся в Лас-Вегас и вскоре снова сделал свое казино лучшим в городе.

Он стал первым, кто осознал, что игроков в казино надо постоянно держать в «счастливом состоянии». Его ноу-хау было простое: «хорошая еда, хороший виски, хорошая игра». А ведь в те времена в Вегас жило лишь около 50 тысяч человек, а залы казино были небольшими темными и угрюмыми заведениями.

И если в остальных казино на полу можно было найти даже опилки, то в Binion’s Horseshoe все было в коврах! Впрочем, таким образом один из должников казино (владелец фирмы по производству ковров) отдал свой долг.

Революция в мире казино

Та самая подкова внутри "Binion's Horseshoe".

Также заслугой Биньона стали и другие инновации в казино – бесплатные алкогольные напитки для клиентов и еда высшего качества в ресторане.

Помимо этого хайроллерам тех времен полагались такие бонусы, как бесплатная развозка на лимузинах и ежедневные шоу-программы на сцене казино. По тем временам это был революционный подход к управлению казино.

Но несмотря на все это Бенни Биньон оставался обыкновенным гангстером, ибо большая часть его противников просто исчезала в прямом смысле.

Он продолжал подкупать полицию и местные власти, избегаю серьезных конфликтов с мафией, а порой и сотрудничая с ней.

Так у входа в его заведение стояла охрана, которая не только отсеивала нежелательный контингент, но и проводила особые беседы с проблемными клиентами. Иногда это приводило к серьезным физическим травмам последних.

Со временем подозрительность Биньона приводила его к параноидальным и эксцентричным выходкам. Так иногда он возвращался на свою ферму в Монтане и изображал из себя тореадора, охотясь с красной тряпкой на «буйвола». Надо ли говорить, что роль «буйвола» исполнял его телохранитель «Золотой долларо», который разьезжал вокруг Биньона на «кадиллаке», к которому спереди были приделаны рога.

Покер идет на первый план

Живя в Вегасе, Бенни презентовал себя как человека с новым взглядом на жизнь, который сам заработал свои миллионы. Ему всегда нравился покер, хотя хорошим игроком он себя не считал.

"Амарилло Слим" был участником первого WSOP.

В 1949 году он организовал хедз-ап (игру один-на-один) с большими ставками для двух профессиональных игроков в покер – Джонни Мосса и самого известного «гемблера» на тот момент Ника «Грека» Дандолоса.

Поначалу это было задумано как аттракцион для туристов, а по своей сути стало рождением крупнейшего покерного события в мире.

Впрочем, Биньон источал и другими идеями. Так например, он поднял ставки в игре на кости (крэпс). В других казино максимальная ставка была 50 долларов, а Бенни сделал – 500 долларов. Никто так ранее не делал. В итоге, в его казино зачастую приходили люди, чтобы только посмотреть на то, чем сегодняшняя игра закончится.

Еще одной достопримечательностью казино Horseshoe стала огромная подкова выше человеческого роста, внутри которой распологался стенд с сотней редчайших 10-тысячедолларовых купюр. Этот миллион долларов производил впечатление на любого посетителя.

И несмотря на то, что в 1957 году он потерял лицензию, казино по-прежнему управлялось его женой и детьми. Сам же Биньон после выхода из тюрьмы мог лишь сидеть внутри казино, оставаясь номинально лишь «консультантом». На деле Бенни снова фонтанировал идеями, но главное достижение было еще впереди.

Пришло время WSOP

В 1970 году после выходных с игрой в покер в Рено, Биньон пригласил покерных игроков в свое казино Horseshoe на шуточный Чемпионат мира по покеру, как он сам его назвал тогда.

Биньон умер в тот же год, когда первый браслет выиграл Хельмут.

Им понадобился лишь один стол для игры в покер, а имя чемпиона предлагалось выявить тайным голосованием. Однако формат был быстро изменен на реальную игру, когда выяснилось, что каждый из семи игроков проголосовал за себя.

Но тогда в 1970 году чемпионом признали Джонни Мосса, который получил серебряный кубок и титул первого чемпиона WSOP (World Series of Poker).

Спустя 19 лет на WSOP свой первый браслет выиграет юный Фил Хельмут, став самым молодым чемпионом серии. На тот момент в Главном событии играло уже 178 человек, а серия состояла из 14 турниров.

Чуть позже в этом же 1989 году Бенни Биньон скончался от сердечного приступа. Спустя год его посмертно ввели в Зал славы покер.

После его смерти казино управлялось кланом Биньоном все хуже и хуже. Вдова Тедди Джейн скончалась в 1994 году, а двое из его детей стали жертвами наркотиков.

Оставшиеся Бекки и Джек Биньон оспорили в суде свое право на управление казино, которое досталось старшей Бекки. Однако Джеку оставили 1 процент от акций, что позволило ему иметь свою лицензию на проведение азартных игр в собственном казино.

В 2004 году в 100-летнюю годовщину со дня рождения Бенни Биньона его казино Horseshoe потеряло лицензию из-за финансовых нарушений.

Вскоре оно было закрыто и продано. И хотя бренд Horseshoe был сохранен «в семье», история одного из самых успешных казино в истории Лас-Вегаса подошла к концу.

Добавим, что серия WSOP к тому времени уже переехала в казино «Рио», став покерной меккой, но это уже другая история...

Серия - Гангстеры и шулеры Лас-Вегаса:

1) Бенни Биньон: Человек, который изобрел WSOP

2) «Титаник Томпсон»: самый гениальный шулер в истории

3) Майор Риддл: Крестный отец (и "Фиш") первой Большой Покерной игры

4) Джамиэль «Джимми» Чагра: Транжира всех времен

5) Ларри Флинт: Покерный король порно

6) Рекс Кобл: "Ковбойская мафия Вегаса"