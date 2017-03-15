Американец последовательно выбил всех пятерых оппонентов по финалу, так что его победа более чем убедительна.

Лучшим из остальных стал канадец Дэниел Дворесс, который не так давно финишировал третьим в хайроллере Чемпионата на Багамах.

На этот раз он добрался до хедз-апа, но на этот момент у Толлерена уже было в 10 раз (!) больше фишек, так что дуэль один-на-один не затянулась.

Впрочем, на хедз-апа все же в итоге ушло порядка 4 часов, хотя лидерства Бен не упускал ни на минуту.

Выплаты финального стола PSCPanama $50kHighRoller:

1. Бен Толлерен (США) - $538,715

2. Дэниел Дворесс (Канада) - $372,360

3. Джастин Бономо (США) - $237,680

4. Стив О’Двайер (США) - $182,220

5. Орпен Кисачикоглу (Турция) - $142,600

6. Тимоти Адамс (Канада) - $110,920

В «националке» осталось лишь 24 игрока

Мы уже рассказывали днем ранее, что $1,100 PSC National Championship более чем вдвое превысил гарантированный призовой фонд в 400,000 долларов, собрав поле в 843 участника.

Майкл Рокко.

На текущий момент в строю остались лишь 24 из них, которые и разделят большую часть $817,710 призовых.

За победу в этом турнире полагается $110,890 и ближе всего к ней сейчас Хелио Невес из Сальвадора, набравший стек в 1,8 миллиона фишек.

Впрочем, совсем рядом герой местной публики Омар Урриола с 1,1 миллиона фишек.

Также в строю известный про-игрок Майкл Рокко, который сейчас проживает в Лос-Анджелесе. Его стек – 565,000.

Рокко удачно выступает в новых старзовских турнирах: так на Багамах он занял третье место в $25k High Roller, заработав $409,000.

Вчерашние герои репортажа – Дмитрий Урбанович, Мартин Якобсон, Умберто Бренес, Адриан Матеос и Начо Барберо – до конца Дня 2 добраться не сумели.

В полдень по местному времени в замечательной Панаме сегодня начнется борьба за место за финальным столом, равно как и стартовый День 1В в Главном событии.

Видеотрансляции начнутся завтра, в День 2 «мейна».