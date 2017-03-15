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«Ben86» не отдал лидерство в первом панамском хайроллере

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Бен Толлерен поймал удачу за хвост.
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Полмиллиона долларов досталось Бену Толлерену, который вышел чиплидером за финальный стол PSC Panama $50k High Roller, и, спустя несколько часов, стал его победителем.

Американец последовательно выбил всех пятерых оппонентов по финалу, так что его победа более чем убедительна.

Лучшим из остальных стал канадец Дэниел Дворесс, который не так давно финишировал третьим в хайроллере Чемпионата на Багамах.

На этот раз он добрался до хедз-апа, но на этот момент у Толлерена уже было в 10 раз (!) больше фишек, так что дуэль один-на-один не затянулась.

Впрочем, на хедз-апа все же в итоге ушло порядка 4 часов, хотя лидерства Бен не упускал ни на минуту.

Выплаты финального стола PSCPanama $50kHighRoller:

1. Бен Толлерен (США) - $538,715
2. Дэниел Дворесс (Канада) - $372,360
3. Джастин Бономо (США) - $237,680
4. Стив О’Двайер (США) - $182,220
5. Орпен Кисачикоглу (Турция) - $142,600
6. Тимоти Адамс (Канада) - $110,920

В «националке» осталось лишь 24 игрока

Мы уже рассказывали днем ранее, что $1,100 PSC National Championship более чем вдвое превысил гарантированный призовой фонд в 400,000 долларов, собрав поле в 843 участника.

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Майкл Рокко.

На текущий момент в строю остались лишь 24 из них, которые и разделят большую часть $817,710 призовых.

За победу в этом турнире полагается $110,890 и ближе всего к ней сейчас Хелио Невес из Сальвадора, набравший стек в 1,8 миллиона фишек.

Впрочем, совсем рядом герой местной публики Омар Урриола с 1,1 миллиона фишек.

Также в строю известный про-игрок Майкл Рокко, который сейчас проживает в Лос-Анджелесе. Его стек – 565,000.

Рокко удачно выступает в новых старзовских турнирах: так на Багамах он занял третье место в $25k High Roller, заработав $409,000.

Вчерашние герои репортажа – Дмитрий Урбанович, Мартин Якобсон, Умберто Бренес, Адриан Матеос и Начо Барберо – до конца Дня 2 добраться не сумели.

В полдень по местному времени в замечательной Панаме сегодня начнется борьба за место за финальным столом, равно как и стартовый День 1В в Главном событии.

Видеотрансляции начнутся завтра, в День 2 «мейна».

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