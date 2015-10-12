Когда мы говорим о «нашей форме» в покере, то в отличии от обычного спорта, подразумеваем – Госпожу удачу. И эта «форма» - как вид существования счастливчика - безусловно есть.

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И мне плевать, что в мире есть масса надежных источников, которые докажут математически, что удача бессистемна, приведя в пример законы алгебры и диаграммы статистики.

Мне плевать, даже если она гений математики или может доказать, что земля плоская.

Форма как вид удачи существует. И точка. И любой человек, который долго играет в покер, скажет вам тоже самое.

Удача – не дело случая

Иногда вы хорошо играете, иногда – нет. Шансы на успех куда-выше если вы начали день за здравие. И наоборот.

Наверное, просто ученые еще не раскрыли это измерение и не объяснили пока феномен. Возможно, вокруг нас витает особая энергия, которая одним людям дает больше удачи, чем другим.

Все, что я знаю – удача неслучайна. И нельзя выиграть покерный турнир не будучи в хорошей форме. С этим согласятся все. Я не могу выиграть турнир, если сразу все пошло не так. Да и делать то особо нечего.

В турнире еще можно делать постоянно фолд, ожидая пока удача таки повернется к вам. В кэш-играх можно делать тайтовый имидж, пока не получите «вашего» преимущества в раздаче.

Впрочем, в обоих случаях лучше сразу пойти домой. Да, делать ребай тоже не самая умная идея.

Рано или поздно, но флип будет

Если вы неудачник по жизни, то играйте лучше в турнирах. Это вам обойдется лишь в бай-ин, да и может получиться создать тайтовый имидж, который поможет затем воровать блайнды на префлопе.

Я не помню, как много турниров я сыграл хорошо и проходил далеко с тайтовым имиджем. Но рано или поздно все подходило к «коинфлипу», после которого я шел всегда домой.

Лучше бы вообще все сразу фишки в центр выкладывали в турнирах и вперед...

Но ведь есть же люди, которым нереально везет и доезжает. Причем они даже этого не понимают, насколько удачливы.

Даже самые талантливые терпят крах

В старину накопить опыт раздач было непросто, но с приходом онлайн покера вы гриндите по 40 рук в час за столом и уже вскоре понимаете, что «за спиной» тысячи и тысячи раздач. Все, в общем то, известно и понятно.

Некоторым очень везет на этой дистанции, они быстро адаптировались к своей удачи, неплохо нажившись. Но это лишь значит, что потом они не смогут пробить стену невезения.

А другим, пусть и очень талантливым, сразу не везет. Они бьются как рыба об лед, уходят с покерной сцены так и не поняв, что это был лишь просто отрезок «невезения» на старте их несостоявшейся карьеры. Они просто теряли свои банкролы «попадая на лакбоксы».

И лишь те, кто в хорошей форме, сумели пройти испытания и в сложные моменты.

Это может дорого обойтись

А знаете, пожалуй, иногда лучше быть невезучим, чем везучим. Ну сами посудите.

Дело было в 90-х в одном покерном клубе, где я, практически, жил. И вот в один день пришел новичок и сразу выиграл крупный турнир.

И знаете, что сказали мы, простые регуляры? Одно слово – «бедняга».

Потому, что он слишком просто выиграл этот турнир. И он будет снова и снова стараться почувствовать этот успех. И в итоге, ему это очень дорого обойдется.

Кен Ленаард – самый противоречивый шведский покерный блоггер и игрок ($1,5 миллиона призовых в офлайне), автор постоянной рубрики на PokerListings.com.

Примечание: Мнение автора блога может не совпадать с позицией редакции RussianPokerNews.com.