А дальше все традиционно – если где-то убыло, то в другом месте прибудет, или наоборот.

Совсем недавно мы радовались возвращению, а точнее говоря легализации покера онлайн в Португалии и Чехии, но сегодня новости грустные.

Вчера вечером правительство Австралии внесло покер в список запрещенных онлайн игр в стране, хотя многие надеялись, что до такого не дойдет.

Сенатор Дэвид Лейонхьельм предложил вынести покер из общего списка, как «игру разума», но голосование в комитете не оставило нашей игре шансов – 6 голосов против 46 «нет».

Теперь резолюция отправлена в парламент (Палату представителей), где в течение месяца пройдет формальное голосование, которое и оформит этот закон.

С того момента любая игорная деятельность в интернете будет под запретом в Австралии.

888poker уже ушел, PokerStars собирает вещи

Впрочем, этот закон (очень похожий на билл UIGEA в США в 2006, поставивший крест на легального онлайн покере в то время) не стал сюрпризом для покерных операторов.

Экс-чемпион мира австралиец Джо Хашем.

Например, 888poker уже несколько месяцев назад покинул рынок Австралии.

Это же собираются сделать и в PokerStars, ожидая, что когда онлайн покер вернется в страну, эти покер румы будут в белом.

Party Poker по слухам предпочтет остаться на нелегальном положении.

Что до австралийских игроков, то им останется либо уехать в другую страну, либо играть в незаконных онлайн покер румах, что добром может и не кончиться.

Забавно, что после «Черной пятницы» 2011 года немало игроков из США переехали именно в Австралии, чтобы продолжить игру в онлайне.

В остальном, австралийский рынок онлайн гемблинга был одним из крупнейших в мире с ежегодным оборотом в 20 миллиардов долларов.

Потеря таких денег несомненно лишит ряд покер румов существенной части доходов.

Что до легализации онлайн покера в стране, то на текущий момент перспективы к такому повороту событий отсутствуют, к сожалению, для всех участников индустрии.