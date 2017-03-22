> >

Австралия запретила онлайн покер в стране, а жаль…

Optimized NWM aussie millions3
Что не так с Австралией?
Похожие статьи
20 Март 2017
10 Март 2017
8 Март 2017
28 Февраль 2017
27 Январь 2017

Пертурбации в мировой индустрии онлайн покера явление частое и относительно стабильное.

А дальше все традиционно – если где-то убыло, то в другом месте прибудет, или наоборот.

Совсем недавно мы радовались возвращению, а точнее говоря легализации покера онлайн в Португалии и Чехии, но сегодня новости грустные.

Вчера вечером правительство Австралии внесло покер в список запрещенных онлайн игр в стране, хотя многие надеялись, что до такого не дойдет.

Сенатор Дэвид Лейонхьельм предложил вынести покер из общего списка, как «игру разума», но голосование в комитете не оставило нашей игре шансов – 6 голосов против 46 «нет».

Теперь резолюция отправлена в парламент (Палату представителей), где в течение месяца пройдет формальное голосование, которое и оформит этот закон.

С того момента любая игорная деятельность в интернете будет под запретом в Австралии.

888poker уже ушел, PokerStars собирает вещи

Впрочем, этот закон (очень похожий на билл UIGEA в США в 2006, поставивший крест на легального онлайн покере в то время) не стал сюрпризом для покерных операторов.

ResizedImage 400 600 0 WM 1R8A6792
Экс-чемпион мира австралиец Джо Хашем.

Например, 888poker уже несколько месяцев назад покинул рынок Австралии.

Это же собираются сделать и в PokerStars, ожидая, что когда онлайн покер вернется в страну, эти покер румы будут в белом.

Party Poker по слухам предпочтет остаться на нелегальном положении.

Что до австралийских игроков, то им останется либо уехать в другую страну, либо играть в незаконных онлайн покер румах, что добром может и не кончиться.

Забавно, что после «Черной пятницы» 2011 года немало игроков из США переехали именно в Австралии, чтобы продолжить игру в онлайне.

В остальном, австралийский рынок онлайн гемблинга был одним из крупнейших в мире с ежегодным оборотом в 20 миллиардов долларов.

Потеря таких денег несомненно лишит ряд покер румов существенной части доходов.

Что до легализации онлайн покера в стране, то на текущий момент перспективы к такому повороту событий отсутствуют, к сожалению, для всех участников индустрии.

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Лучшие покерные сайты - Наш выбор
Рейтинги покер сайтов Бонус
1 888poker $888 Обзор
2 PokerStars $600 Обзор
3 William Hill Poker $2,000 Обзор
4 Party Poker $500 Обзор
Все обзоры покер румов »
No Articles Found
Новые видео »
Свежее из блогов »
популярные страницы
Покерные инструменты
трансляции и турниры
Популярные покер румы

Копирайт © 2003-2017 PListingsRussia.com - Все права защищены.

 