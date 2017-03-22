А дальше все традиционно – если где-то убыло, то в другом месте прибудет, или наоборот.
Совсем недавно мы радовались возвращению, а точнее говоря легализации покера онлайн в Португалии и Чехии, но сегодня новости грустные.
Вчера вечером правительство Австралии внесло покер в список запрещенных онлайн игр в стране, хотя многие надеялись, что до такого не дойдет.
Сенатор Дэвид Лейонхьельм предложил вынести покер из общего списка, как «игру разума», но голосование в комитете не оставило нашей игре шансов – 6 голосов против 46 «нет».
Теперь резолюция отправлена в парламент (Палату представителей), где в течение месяца пройдет формальное голосование, которое и оформит этот закон.
С того момента любая игорная деятельность в интернете будет под запретом в Австралии.
888poker уже ушел, PokerStars собирает вещи
Впрочем, этот закон (очень похожий на билл UIGEA в США в 2006, поставивший крест на легального онлайн покере в то время) не стал сюрпризом для покерных операторов.
Экс-чемпион мира австралиец Джо Хашем.
Например, 888poker уже несколько месяцев назад покинул рынок Австралии.
Это же собираются сделать и в PokerStars, ожидая, что когда онлайн покер вернется в страну, эти покер румы будут в белом.
Party Poker по слухам предпочтет остаться на нелегальном положении.
Что до австралийских игроков, то им останется либо уехать в другую страну, либо играть в незаконных онлайн покер румах, что добром может и не кончиться.
Забавно, что после «Черной пятницы» 2011 года немало игроков из США переехали именно в Австралии, чтобы продолжить игру в онлайне.
В остальном, австралийский рынок онлайн гемблинга был одним из крупнейших в мире с ежегодным оборотом в 20 миллиардов долларов.
Потеря таких денег несомненно лишит ряд покер румов существенной части доходов.
Что до легализации онлайн покера в стране, то на текущий момент перспективы к такому повороту событий отсутствуют, к сожалению, для всех участников индустрии.
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