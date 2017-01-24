Чен сумел стать лучшим среди 133 участников турнира с бай-ином в 25 тысяч долларов, переиграв в хедз-апе бывшего игрока Full Tilt Poker Брэндона Адамса.
За победу игрок из Тайваня получил 861,840 австралийских долларов, что примерно $650,000.
При этом за финальным столом была россыпь звезд покера, включая француза Антуана Сау, Джона Джуанду, Райана Д’Энджело и Ника Петранджело.
Полный список выплат финального стола $25k Challenge (все суммы в $AUD):
1. Джеймс Чен - $861,840
2. Брэндон Адамс - $590,520
3. Антуан Сау - $383,040
4. Джон Джуанда - $287,280
5. Райан Д’Энджело - $207,480
6. Ник Петранджело - $143,640
Хольц, Трикетт и Уотсон сделали «это»
Тем временем самый известный в мире «покерный любитель» - немец Федор Хольц – снова засветился за покерным столом, пройдя сразу за финальный стол суперхайроллера с бай-ином в 100,000 австралийских долларов.
Продолжение следует...
Напомним, что Хольц успешно эксплуатирует свою покерную отставку после победы в турнир WSOP Big One for One Drop прошлым летом, а также ряда заносов на супер-хайроллерах.
Так вот, на этот раз немецкий супер-про снова успешно играет, попав на финалку со вторым стеком в 394,500.
Больше только у его соотечественника Штеффена Зонтхаймера, который успел набить 451,000 фишек.
Всего в супер-хайроллер записались 18 участников, чего хватило для формирования призового фонда в размере 1,7 миллиона австралийских долларов, из которых победителю достанется $882,000.
Также за финальным столом, который состоится лишь почти неделю спустя, чтобы все могли сыграть в Главном событии, также примут участие Дэвид Стейке, Майк Уотсон, Сэм Трикетт, Дэвид Питерс и Ник Петранджело.
Посмотреть этот интереснейший финальный стол можно будет в субботу в 14:10 по местному времени (07:10 по Москве) на канале Twitch в стриме Джейсона Соммервиля.
Пожалуйста, заполните правильно все поля!
Ошибка при сохранении комментария!
Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.
Нет комментариев