Чен сумел стать лучшим среди 133 участников турнира с бай-ином в 25 тысяч долларов, переиграв в хедз-апе бывшего игрока Full Tilt Poker Брэндона Адамса.

За победу игрок из Тайваня получил 861,840 австралийских долларов, что примерно $650,000.

При этом за финальным столом была россыпь звезд покера, включая француза Антуана Сау, Джона Джуанду, Райана Д’Энджело и Ника Петранджело.

Полный список выплат финального стола $25k Challenge (все суммы в $AUD):

1. Джеймс Чен - $861,840

2. Брэндон Адамс - $590,520

3. Антуан Сау - $383,040

4. Джон Джуанда - $287,280

5. Райан Д’Энджело - $207,480

6. Ник Петранджело - $143,640

Хольц, Трикетт и Уотсон сделали «это»

Тем временем самый известный в мире «покерный любитель» - немец Федор Хольц – снова засветился за покерным столом, пройдя сразу за финальный стол суперхайроллера с бай-ином в 100,000 австралийских долларов.

Продолжение следует...

Напомним, что Хольц успешно эксплуатирует свою покерную отставку после победы в турнир WSOP Big One for One Drop прошлым летом, а также ряда заносов на супер-хайроллерах.

Так вот, на этот раз немецкий супер-про снова успешно играет, попав на финалку со вторым стеком в 394,500.

Больше только у его соотечественника Штеффена Зонтхаймера, который успел набить 451,000 фишек.

Всего в супер-хайроллер записались 18 участников, чего хватило для формирования призового фонда в размере 1,7 миллиона австралийских долларов, из которых победителю достанется $882,000.

Также за финальным столом, который состоится лишь почти неделю спустя, чтобы все могли сыграть в Главном событии, также примут участие Дэвид Стейке, Майк Уотсон, Сэм Трикетт, Дэвид Питерс и Ник Петранджело.

Посмотреть этот интереснейший финальный стол можно будет в субботу в 14:10 по местному времени (07:10 по Москве) на канале Twitch в стриме Джейсона Соммервиля.