У онлайн покера есть шанс не ударить в грязь лицом после того как благодаря таким турнирам как Spin&Go он становиться лотерейным.

Всем привет, сегодня хочется затронуть такую тему как «анонимные столы». Мне кажется, у такого направление есть будущее. Во-первых, игра станет более честной (не считая ботов и мультиаккаунтиг), во-вторых тем, кто будет познавать покер и начинать свои первые шаги в кэш игре или МТТ будет легче.

Такую идею как не поддержат естественно регулярные игроки (гриндеры), у них на огромное количество игроков чуть ли не досье уже собранно в таких программах как Holdem Manager.

И такие столы необходимо вводить как в кэш игре, МТТ и СНГ. Естественно исключать другие ни в коем случае нельзя. Если что-то подобное не ввести, то онлайн покер действительно обретет статус лотерейного покера и со времён начнет загибаться.

И тут ни в коем случае нельзя ждать пока такое введут на FullTilt и в дальнейшем на PokerStars. Анонимные столы, кажется, вводили в руме Unibet, но они как то не до конца эту идею продумали и не раскрутили, как следует.

Таким румам как 888poker необходимо просто брать и развивать данное направление. Я просто уверен, что если игрок будет уверен в том, что попав за стол его, не «сожрут» как кусок мяса, брошенный в реку кишащая пираньями, будет играть, более уверенно и будет делать депозит. Но такие столы надо вводить, скорее всего, во всех направлениях сразу и быстром покере и стандартном.

Это конечно не ноу-хау, но что-то новое. В конечном итоге, когда игроки начнут понимать, что закинув некую сумму денег, они ее проиграют за считанные минуты. Они не вернуться туда, они будут искать нечто такое, где их банкролл проживет чуть дольше.

Я это представление развития онлайн покера. В последнее время все новшества лишь его как оказывается, ухудшают. Быстрый покер делает его лотерейным, увеличение рейка для того, чтобы покрыть расходы на команды профессионалов, которые и в покер то играть не умеют.

Вообще считаю, что от команды профессионалов пора начинать отказываться, PokerStars начали это делать, но свернули совсем в другую сторону и потратились значительно. Один Криштиану Роналду обходится очень дорого, не лучше бы потратить эти деньги на развитие бонусов, как для новичков, так и для регулярных игроков.

Говоря простым языком надо как то исправлять ситуацию лотерейного покера и чем раньше, тем лучше. Я просто уверен, что наше правительство никогда не легализует подобные румы, если там будет эффект лотерей, хотя даже если его исключить их итак не легализуют, о чем это я вообще ))).

Всем удачи и натсового флопа вам.