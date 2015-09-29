Одним из важнейших качеств хорошего игрока является, то, что он умеет подстраиваться под игру своих соперников.

Я уже давно играю в покер и на днях наткнулся на новый для меня термин «Аджастинг». Возможно, что кому то он также покажется незнакомым, но это еще ничего не значит, без этого качества играть в покер не получиться.

Ведь покер это не только игра в карты, где собственно они играет не самую важную роль, а совсем другое. Когда вы можете подстроиться под игру своего оппонента и направить ее в то русло, в которое вам надо – это собственно и есть «аджастинг» - умение подстраиваться под своих противников. Благодаря этому качеству можно выигрывать огромные банки без особых усилий.

Конечно, такое умение необходимо при живой игре и там без него никуда. Ведь весь турнир мы только и делаем, что изучаем своих противников и выбрасываем в карты в пас, до тех пор, пока нам не сдадут, что-то сильное или же пока мы не найдем слабые стороны своих противников.

Ведь если по различным эмоциям, движениям рук, глаз мы можем определить, силу руки нашего противника. Возможно, это будут и обратные телсы, но не так много игроков это умеет делать. А с учетом, что в живых турниров много любителей, мы можем иметь над ними преимущество.

Примеров применения аджастинга огромное количество, как между профессионалами, так и любителями. Если мы знаем игру нашего соперника, и с каким диапазоном он заходит в игру, то можем и начать против него играть более агрессивно, но не во вред.

Но такое умение можно использовать не только в живой игре, но и при игре в интернете. Очень часто у игроков любителей можно прочитать руку типа АК или AQ, не говоря уже о топ парах. Они допускают самые примитивные ошибки, что видно сразу со стороны. Если оппонент на протяжении часа или двух сидел и не разыгрывал ни одной раздачи, то естественно его ставка будет читаема и понятна, что ему, наконец, таки сдали карту. А если оппонент чуть ли не каждую руку разыгрывает, то у нас соответствующее представление о его игре.

Например, когда мне карта совсем не заходит я предпочитаю заходить лимпом или 3-бетом с одномастными коннекторами, тем самым огораживая себя от читаемости силы рук, но говорю о том, что захожу в игру широко и этим с легкостью могут пользоваться матерые игроки.

Развивайтесь и поднимайте свой уровень игры до максимума! Успехов вам в этом не легком деле.