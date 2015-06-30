Для многих игроков вернуться после турнира домой является неким праздником понимая, что ты наконец дома и можешь расслабиться после всех длительных турниров и перелетов, но так думаю не все.

Знаете, когда я возвращаюсь домой после командировки или отпуска моя душа и тело успокаиваются и могу в полном объеме расслабиться. Ведь дом — это не просто четыре стены, это некое пространство, где ты обретаешь спокойствие. Но как оказывается наличие домашних стен не всем по душе.

Профессиональный игрок в покер Фараз Джака, играющий под ником «The-Toilet» в интернете имея миллионы долларов, не имеет своего дома. Точнее дом у него был, но он решил его продать аргументировав это тем, что иметь собственной дом с таким количеством путешествий попросту не имеет смысла. Фараз Джака отыграл уже более чем в 100 живых турнирах, посетил 13 стран и более 40 городов и этот список постоянно растет.

Фараз Джака является одним из обладателей «тройной короны». Начиная с 2007 года он заявил о себе, как и в интернете, так и в живых турнирах. И на конец 2008 года имел на своем счету более трех миллионов долларов.

Все его имущество умещается чуть ли не одну дорожную сумку, в которую он помещает, с его слов, две пары обуви, пять футболок, три рубашки, толстовка и огромное количество переходников для своих гаджетов. Вот такой образ жизни решил принять для себя 29 летний Фараз Джака.

Лично я думаю, что без каких-то философских взглядов на свою жизнь он не смог бы так поступить, ведь имея даже три миллиона долларов и постоянно путешествуя, долго не протянешь. Кто-то может подумать, что он останавливается в гостиницах и различных отелях, но нет. Фараз Джака может с легкостью остановиться у какого-нибудь незнакомца и переночевать у него на самой обычной кровати.

Так, например, в 2013 году, он полностью отключился от внешнего мира и провел целых десять дней в медитации в одном из буддийских храмов Таиланда.

Не знаю, возможно, что Фараз Джака либо потерял какой-то смысл жизни, либо хочет найти себя в чем-то и для этого он путешествует и останавливается у незнакомых ему людей.

На сегодняшний день Фараз Джака скорее всего находится в Лас Вегасе, но о нем пока не слышно. Лишь на форуме 2+2 мы можем наблюдать то, что он продает свою долю в участие в турнире One Drop High Roller.

Конечно такому решительному человеку хочется пожелать удачи в его образе жизни и успехов в покерной карьере, а то придется идти на завод.