Футбол – игра азартная, и с этим бессмысленно спорить, как и с утверждением, что футболисты играют для болельщиков и ради них. Наша инфографика – «Команда с азартом» - покажет вам весьма интересные факты, которые связывают футбол и игорный бизнес по всему миру.

Конечно, всегда найдутся люди, которые будут утверждать, что большой спорт – это игра за деньги, и профессионалам наплевать на чувства рядовых болельщиков. Так это или нет, оставим на совести как самих спортсменов, так и таких фанатов.

Мы же хотим лишь показать, что даже ваши проигранные деньги в казино не пропадут бесследно, а, возможно, послужат еще вашей любимой команде. Речь идет о том, что многие крупные и не очень компании, предлагающие сервис азартных игр, являются спонсорами многих футбольных команд, как в Европе, так и во всем мире.

Возможно, это слабое утешение после проигранной вашей серии игры, например, в покер онлайн на сайте Bwin. С другой стороны, эти копейки (по сравнению с суммами спонсорских бюджетов) пошли на трансфер нового игрока в мадридский «Реал». А если вы поклонник «сливочных», то получите не только удовольствие от новых побед любимого клуба, но и будете еще сопричастны к успеху.

Впрочем, в сторону лирику. Смотрите нашу инфографику и узнайте, кто и сколько кому платит в мире азартных игр и большого футбола. Да, чтобы увеличить картинку с графикой - просто нажмите на нее!

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