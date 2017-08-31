Невероятно, но за ближайший месяц на крупнейших онлайн покер сайтах будут ставиться все новые рекорды.

Более 900 турниров, в которых уже гарантированные призовые фонды на 117 миллионов долларов. Никогда такого ранее не было и вот опять.

Итак, где все это будет происходить? На сайтах PokerStars, partypoker, 888poker и Winamax эти три недели сентября станут незабываемыми.

Ниже можно найти краткое описание предстоящих серий, открывает которое WCOOP на PokerStars 3 сентября.

$60m GTD, 160+ турниров для WCOOP

WCOOP – это не просто онлайн покер серия, а «Чемпионат мира по онлайн покеру», который полностью подходит под это описание.

Выиграй браслет.

С 3 по 26 сентября на «старзах» в его рамках пройдет 81 турнир с общим гарантированным призовых фондом свыше 60 миллионов долларов.

Бай-ин в Главное событие составит серьезные $5,200 при том, что «гарантия» в мейне будет 10 миллионов, а чемпиону достанется не менее 1,5 миллиона долларов.

В прошлом году удача в Главном событии улыбнулась Йонасу "llJaYJaYll" Лауку, который получил и титул и те самые полтора миллиона.

«Низкий старт» на WCOOP

А вы знаете, что серия WCOOP – это не только огромные бай-ины и массивные поля, но есть и целый ряд турниров для начинающих игроков.

И на эти турниры с бай-инами от 11 долларов выделены 12 миллионов долларов призовых!

Крупнейший Powerfest в истории

А пока на «старзах» идет чемпионат мира, мы приглашаем вас принять участие в дележке рекордных призовых на PartyPoker во время их «пауэрфеста».

Более 300 турниров и свыше 35 миллионов долларов гарантированных призовых фондов. Это звучит солидно.

Среди них будет и 10 чемпионских ивентов, в каждом из которых призовой фонд составит более 1 миллиона.

Кстати, в них можно попасть и через фазы-сателлиты с небольшим бай-ином. Подробнее о серии можно найти здесь.

Затмение на 9 миллионов

Невероятно, но и серия XL Eclipse на 888poker также предоставит рекордные призовые гарантии в этом сентябре.

В расписании значатся 197 турниров с 10 по 24 сентября, во время которых на кону будут стоять не менее 9,2 миллиона долларов.

Бай-ины на это серии идут в диапазоне от 5 долларов до 1,050 за участие в Главном событии, которое и венчает серию 24 сентября с гарантией в $1,5 миллиона.

Полное расписание серии XL Eclipse находится здесь.

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