Возможно, вы еще слишком молоды, чтобы помнить времена, когда автостопом можно было попасть в любую точку Америки.

Невероятно, но именно так иногда планировались отпуска, ибо автостоп – это не только «поездка на халяву», но и встречи с самыми разными, а порой и очень интересными людьми.

В 888poker решили вспомнить старые добрые времен, посадив за руль покерного комментатора Дэвида Тухмана, чтобы он подкинул несколько игроков в Лас-Вегасе.

И кого же получилось поймать? Отвечаем – Дага Полка, Кару Скотт и Джастина Бономо. И это было интересно.

Полк поиграл в Teddy KGB

Итак, в первом эпизоде Тухман встретил Дага Полка, пытающегося решить проблемы с нехваткой марихуаны в штате Невада, где она, к слову, легальна.

Однако в местных аптеках наметилась серьезная проблема – нехватка оного препарата.

И пока губернатор штата пытается найти варианты, Дэвид Тухман и Даг Полк уже точно знаю, что и как делать.

А затем Полк решил рассказать, как классно играть Главное событие WSOP, в котором огромное поле слабых игроков. Например, его самого удвоил какой-то турист из Бразилии, явно не знавший, как играть в холдем.

Хотите узнать, какую наиболее нелепую травму Полк нанес сам себе? Да, это было связано с разрывом с одной из его девушек.

Дополнение: Полк воспроизводит роль Teddy KGB («Шулера»).

В общем, смотрите сами:

Скотт жалеет вылетевших игроков

В втором эпизоде у вас есть возможность увидеть посла 888poker Кару Скотт, которую наш герой подкинул до отеля.

Кстати, Скотт приехала в Лас-Вегас, чтобы работать, а не играть, так что у нее свой взгляд со стороны на происходящее на Мировой серии.

О чем они успели поговорить? Конечно же, о втором месте на Irish Open – вторым по возрасту покерным турниром в Европе, а также о ее худших интервью на Мировой серии.

В остальном, смотрите сами эту веселую поездку по Стрипу:

Бономо: «Мой палец за ванкуверское лето»

Похоже между игроками в покер и их пальцами есть прямая взаимосвязь. По крайней мере, ZeeJustin так здорово описал лето в Ванкувере, что всем туда захочется.

Бономо готов даже пожертвовать мизинцем, что Мировую серию перенесли на ноябрь, освободив ему лето в Ванкувере.

Нет сомнений, что директор WSOP Джек Эйфель рассмотрит это предложение Джастина. Подробности уже скоро.

888poker – это дом сателлитов на WSOP

Все просто. Покер рум 888poker остается главным онлайн спонсором Мировой серии по покеру.

Так что ваша поездка на WSOP-2018 может стать и обязана быть куда проще и интересней, через отборочные турниры на 888poker.

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