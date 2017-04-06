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888poker зажигает XL Iinferno – 197 турниров и $7,5 миллионов призовых!

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Да будет свет!
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Серия онлайн XL покер турниров на 888poker уже стала визитной карточкой второго по величине покер рума планеты.

Фестиваль растет с каждым новым «изданием», но в этом году его он вообще бьет все рекорды.

Не так давно он состоял из 63 турниров с общим призовым фондом в 5 миллионов долларов, а теперь в расписании значатся уже 197 ивентов и гарантированных призовых на сумму в 7,5 миллионов!

Итак, все самое интересное будет в мае, а для новых игроков, сделавших депозиты, будут бесплатные билеты в сателлиты.

The XL Inferno

Первое явление народу XL Inferno состоится с 7-го по 21-е мая, во время которого и пройдут 197 турниров на любой вкус и бай-ин.

Последние будут в диапазоне от $5 до $5,200. Вам какой подходит?

Форматы игры будут также различные: медленные и быстрые, с полными столами или 8-макс и 6-макс, в холдем и омаху и т.д.

Ниже список наиболее интересных турниров:

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Играй в кайф.
  • #7, $160 Opening Event, $300,000 
  • #36, $2100 High Roller, $500,000 
  • #37, $215 Mini High Roller, $150,000 
  • #62, $215 Quarterback, $100,000 
  • #97, $160 Tune up, $200,000 
  • #126, $5200 Super High Roller Chip-in, $400,000 
  • #127, $215 Mini chip-in, $100,000 
  • #130, $55 Turbo Chip-in, $10,000 
  • #189, $1050 Main Event, $1.5 million 
  • #190, $160 Mini Main Event, $250,000 
  • #191, $30 Micro Main Event, $50,000 g

Подробное расписание можно найти здесь.

Не забудем о добрых делах

Чтобы поддержать благотворительный покерный фонд REG – Raising for Effective Giving, в 888poker решили ввести 3 специальных турнира, в которых все турнирные сборы будут перечислены в REG.

Напомним, что за фондом REGстоят такие известные про-игроки, как Фил Груиссем, Игорь Курганов и Лив Бори.

Акция уже официально дан старт в Твиттере 888poker.

Возвращение «чемпиона из чемпионов»

Успех турнира Champion of Champions на предыдущей XL серии привел к тому, что «восьмерки» решили сделать круче и этот ивент.

На этот раз победитель каждого турнира XL Inferno получил шансы сыграть среди всех чемпионов, чтобы выиграть путевку в Лас-Вегас на WSOP-2017.

Занявшие второе и третье места игроки смогут сыграть в 888 Crazy с бай-ином в 1,050 долларов, который также пройдет во время серии WSOP.

Еще 40 игроков получат билеты в онлайн покер турниры.

XL inferno eclipse blizzard
Все четко тут.

Что дают за депозит

Каждый игрок, который сделает депозит на свой аккаунт в 888poker, получит 3 билеты в сателлиты к Главному событию XL Inferno.

Отметим, что в этих сателлитах смогут играть только обладатели билетов, так что поля гигантскими там не будут.

Также будут специальные сателлиты к турниры Открытия, и некоторые фрироллы.

Внимание, но очереди «Затмение»

Не поверите, но в 888poker уже огласили планы и на дальнейшее развитие серий XL. В сентябре 2017 пройдет XL Eclipse Championships, а в январе 2018 года XL Blizzard.

Оба фестиваля пройдут в течении 14 дней, предлагая турниров на 1,5 миллиона долларов призовых.

Кара Скотт об XL и Кейт Холл

В последней серии посол покера от 888poker Кара Скотт расскажет больше о предстоящей серии XL Inferno, а также поговорит с Кейт Холл о ее победе над Майком Дентале в недавнем матче.

Смотрите видео:

Если у вас еще нет аккаунта для игры, то его можно сделать на странице обзора покер рума 888poker, чтобы получить $888 бонус и все привилегии игрока от PokerListings Russia.

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