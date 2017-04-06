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Серия онлайн XL покер турниров на 888poker уже стала визитной карточкой второго по величине покер рума планеты.
Фестиваль растет с каждым новым «изданием», но в этом году его он вообще бьет все рекорды.
Не так давно он состоял из 63 турниров с общим призовым фондом в 5 миллионов долларов, а теперь в расписании значатся уже 197 ивентов и гарантированных призовых на сумму в 7,5 миллионов!
Итак, все самое интересное будет в мае, а для новых игроков, сделавших депозиты, будут бесплатные билеты в сателлиты.
Первое явление народу XL Inferno состоится с 7-го по 21-е мая, во время которого и пройдут 197 турниров на любой вкус и бай-ин.
Последние будут в диапазоне от $5 до $5,200. Вам какой подходит?
Форматы игры будут также различные: медленные и быстрые, с полными столами или 8-макс и 6-макс, в холдем и омаху и т.д.
Ниже список наиболее интересных турниров:
Подробное расписание можно найти здесь.
Чтобы поддержать благотворительный покерный фонд REG – Raising for Effective Giving, в 888poker решили ввести 3 специальных турнира, в которых все турнирные сборы будут перечислены в REG.
Напомним, что за фондом REGстоят такие известные про-игроки, как Фил Груиссем, Игорь Курганов и Лив Бори.
Акция уже официально дан старт в Твиттере 888poker.
Chip-in for Global Poverty! @888poker will donate all fees from its May XL Series “Chip-in” Events through @REGcharity #Chipin #XLSeries pic.twitter.com/fhEriCQxT2— 888poker (@888poker) April 2, 2017
Успех турнира Champion of Champions на предыдущей XL серии привел к тому, что «восьмерки» решили сделать круче и этот ивент.
На этот раз победитель каждого турнира XL Inferno получил шансы сыграть среди всех чемпионов, чтобы выиграть путевку в Лас-Вегас на WSOP-2017.
Занявшие второе и третье места игроки смогут сыграть в 888 Crazy с бай-ином в 1,050 долларов, который также пройдет во время серии WSOP.
Еще 40 игроков получат билеты в онлайн покер турниры.
Каждый игрок, который сделает депозит на свой аккаунт в 888poker, получит 3 билеты в сателлиты к Главному событию XL Inferno.
Отметим, что в этих сателлитах смогут играть только обладатели билетов, так что поля гигантскими там не будут.
Также будут специальные сателлиты к турниры Открытия, и некоторые фрироллы.
Не поверите, но в 888poker уже огласили планы и на дальнейшее развитие серий XL. В сентябре 2017 пройдет XL Eclipse Championships, а в январе 2018 года XL Blizzard.
Оба фестиваля пройдут в течении 14 дней, предлагая турниров на 1,5 миллиона долларов призовых.
В последней серии посол покера от 888poker Кара Скотт расскажет больше о предстоящей серии XL Inferno, а также поговорит с Кейт Холл о ее победе над Майком Дентале в недавнем матче.
Смотрите видео:
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