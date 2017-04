Фестиваль растет с каждым новым «изданием», но в этом году его он вообще бьет все рекорды.

Не так давно он состоял из 63 турниров с общим призовым фондом в 5 миллионов долларов, а теперь в расписании значатся уже 197 ивентов и гарантированных призовых на сумму в 7,5 миллионов!

Итак, все самое интересное будет в мае, а для новых игроков, сделавших депозиты, будут бесплатные билеты в сателлиты.

Первое явление народу XL Inferno состоится с 7-го по 21-е мая, во время которого и пройдут 197 турниров на любой вкус и бай-ин.

Последние будут в диапазоне от $5 до $5,200. Вам какой подходит?

Форматы игры будут также различные: медленные и быстрые, с полными столами или 8-макс и 6-макс, в холдем и омаху и т.д.

Ниже список наиболее интересных турниров:

Подробное расписание можно найти здесь.

Чтобы поддержать благотворительный покерный фонд REG – Raising for Effective Giving, в 888poker решили ввести 3 специальных турнира, в которых все турнирные сборы будут перечислены в REG.

Напомним, что за фондом REGстоят такие известные про-игроки, как Фил Груиссем, Игорь Курганов и Лив Бори.

Акция уже официально дан старт в Твиттере 888poker.

Chip-in for Global Poverty! @888poker will donate all fees from its May XL Series “Chip-in” Events through @REGcharity #Chipin #XLSeries pic.twitter.com/fhEriCQxT2