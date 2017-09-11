Сентябрь – это время онлайн серий, но что делать, если вы устали от WCOOP на PokerStars, а Powerfest от Party Poker не приносит нужных результатов?

Ответ невероятно прост – возьмите пару баночек энергетика и в бой на 888poker, где взяла старт серия XL Eclipse.

Почти 200 турниров с общим призовым фондом в 9 миллионов долларов!

И все это за две предстоящих недели на 888poker.

Финал серии – Главное событие с «гарантией» в $1,5 миллиона, которое пройдет 24 сентября. Впрочем, выиграть большие деньги можно и в дюжине других крупных турниров.

Большие возможности

Уже в первом турнире Открытия серии с бай-ином в 160 долларов был гарантированный призовой фонд в $300,000. И это только начало.

При этом в 888poker круглосуточно идет сателлитные турниры почти ко всем ивентам, так что не упустите свой шанс.

Также отметим крупные призовые «гарантии» в $500,000 GTD High Roller, $500,000 GTD Super High Roller и, конечно же, $1.5m GTD Main Event.

Там на кону будут стоять призовые с шестизначными суммами, а попасть в сам турнир можно за 1 цент! Такая цена входа в сателлит первого уровня. Просто не будет, но это покер! Все в ваших руках, во всех смыслах.

Кстати, если сделать депозит от 10 долларов с промо-кодом ECLIPSE10, то можно получить три билета в отборочные турниры XL Eclipse Qualifiers.

Итак, напоминаем, что финал серии – Главное событие – начнется в 21.30 по московскому времени 24 сентября, а бай-ин в него составит $1,050.

Не забудьте о мини-версии

И пока в дорогих турнирах разыгрываются огромные деньги, не забывайте, что на 888poker проходит каждый день по 13 турниров, часть из которых предназначена для игроков низких лимитов.

Например, турнир Открытия был и в дешевом формате с бай-ином лишь в 12 долларов. И, кстати, с такой же ценой будет еще не менее 8 турниров, включая и ивент по Омахе.

А четыре турнира вообще будут играться за 5 долларов, имея при этом гарантированные призовые фонды в размере от 3 и до 10 тысяч долларов, что очень даже хороший показатель.

И даже для них есть более дешевые сателлиты.

Фриролл к «мейну»!

Что может быть интересней и выгодней фриролла в Главному событию серию XL Eclipse, который, тем более, проводится несколько раз в день.

Выиграйте билет в Главное событие серии за 1,050 долларов. Бесплатно!

Кстати, билеты во фрироллы уже в вашем почтовом ящике, просто зайдите на свой аккаунт в 888oker.

Больше о серии XL Eclipse здесь.