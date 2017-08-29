В этом году онлайн покер рум 888poker продолжает свою экспансию в турнирные серии под девизом – «Еще больше, еще круче»!

Онлайн серии проходят под знаком «XL», и сейчас придет время XL Inferno, затем XL Eclipse и венчает новую структуру XL Blizzard.

Ближайший старт «Эклипса» пройдет уже в сентябре, так что сателлиты на него уже доступны в лобби покер рума. Причем к некоторым из них у вас уже должны быть и билеты – проверьте свой мейлбокс.

Три фриролла каждый день

Итак, серия XL Eclipse пройдет с 10 по 24 сентября. Точно расписание серии можно найти в лобби покер рума, а сейчас поговорим о фрироллах в три крупнейших ивента – Opening, Mini Opening и Main Event.

Если у вас есть аккаунт на 888poker, но вы давно не заходили туда, то открывайте скорей, ибо бесплатные билеты уже ждут вас.

Таким образом, у вас есть отличный шанс попасть в них. Если билетов нет, то их можно получить, сделав депозит от 10 долларов с промо-кодом ECLIPSE10.

Смотри расписание.

Фрироллы проходят каждый день в 16:30, 19:30 и 22:30 по московскому времени.

В них можно выиграть:

30 билетов по $12 в $50k GTD XL Eclipse Mini Opening event

10 билетов по $160 в $300k GTD XL Eclipse Opening event

3 билета по $1,050 в $1.5m GTD XL Eclipse main event

Счастливая фишка

Также у вас есть возможность каждый день крутить барабан в игре «Счастливая фишка», которая дает возможность выиграть не только билеты во фрироллы, но и другие призы, включая BLAST-билеты и деньги для кэш-игр.

Кроме фрироллов в лобби покер рума можно найти и множество обычных сателлитов к предстоящим турнирным баталиям на 888poker.

Степ-сателлиты там проходят в режиме нон-стоп круглосуточно.

$8 миллионов «гарантии»

Предыдущий фестиваль онлайн покера под названием XL Inferno проходил на 888poker в мае, собрав более 7,5 миллионов долларов призовых фондов на 200 турниров.

В сентябре на XL Eclipse одна «гарантия» составит $8 (!) миллионов. Даже в Главном событии есть гарантированный призовой фонд в 1,5 миллиона долларов.

Также будет и традиционный лидерборд, лучшие игроки, по итогам которого, попадут в эксклюзивный турнир, где на кону будет стоять поездка в Лас-Вегас на WSOP-2017 ценой в 12,500 долларов.

Сравните, например, эти данные с январской серией XL, когда в 38 турнирах было всего 2 миллиона долларов призовых и вы увидите, насколько быстро растет турнирный покер в 888poker.

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Чтобы самому принять участие в новой серии надо сделать лишь аккаунт на сайте покер рума.

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