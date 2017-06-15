Впервые Мировая серия по покеру, а точнее говоря один из ивентов, пройдет в Аргентине.

Расширение покерных ареалов от 888poker продолжается, тем более, что вместе с WSOPC у «восьмерок» получается открывать все новые страны для большого покера.

И вот пришло время для этапа в Casino Iguazu, которое расположено рядом со знаменитым водопадом Игуазу.

Это чудо природы находится прямо на границе между Аргентиной и Бразилией, а наиболее красивая часть водопада носит неофициальное имя – «Дьявольская пасть».

Так что очередной этап серии WSOPC будет незабываемым, а игрокам достанется шесть чемпионских колец победителей турниров.

«Мейн» за $1,000 и сайд-ивенты

Расписание турниров сейчас в процессе согласований, но известно, что будет как минимум шесть «чемпионатов», за победу в которых полагается золотое кольцо WSOPC.

Также пройдет и сайд-ивент Crazy Eights, который по статусу будет на уровне Главного события с бай-ином в 1,000 долларов.

Casino Iguazu.

И хотя остается еще множество вопросов, но место турнира уже можно считать отличным, ведь от казино до водопада лишь несколько минут езды на машине.

При этом недалеко расположены и два аэропорта – один на бразильской стороне, а второй – на аргентинской.

888poker продолжает покорять Южную Америку

Это уже второй год сотрудничества между 888poker и серией WSOPC, но каждый новый этап проходит все с большим успехом.

«Дебют серии WSOPС в Аргентине станет для нас серьезным вызовом», - говорит исполнительный директор Мировой серии Тай Стюарт, - «Календарь турниров серии WSOP Circuit продолжает расти, покоряя все новые страны Южной Америки, что не может не радовать нас».

«Мы очень оптимистично настроены на предстоящий турнир и продолжим нашу экспансию в этом направлении, чтобы сделать новые ивенты еще лучше и больше».

В прошлом году первые турниры прошли в Бразилии, а теперь на очереди Аргентина, где также состоятся 888Live-турниры.

«Для 888poker очень важно было продолжить сотрудничество с серией WSOPC на второй год нашего партнерства», - отметил старший вице-президент холдинга 888 Итай Пазнер, - «так как это часть нашей стратегии по наращиваю потенциала 888poker на рынках Южной Америки».

Место действия.

«Обновленный план сотрудничества поможет нам увеличить свое присутствие на местных рынках, а также открыть покер для большего количества людей по всему миру».

«Мы очень вдохновлены текущей работой по популяризации покерных серий, и для этих целей казино Iguazu отлично подходит, как одно из самых классных во всей Южной Америке».

«Это отличная возможность стать частью самой престижной и известной в истории покера серии, а попасть туда можно будет через сателлиты, начиная с 1 цента. Желаю удачи всем игрокам!».

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