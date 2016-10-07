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Главный спонсор серии WSOP теперь начинает сотрудничесто и с WSOP Circuit, чтобы быстрее завоевать покерный рынок Южной Америки.
Серия WCOPC уже давно перестала быть исключительно фестивалем покера в разных городах США.
Сейчас она наращивает экспансию на другие рынки, постепенно охватывая весь мир.
Меньше трех недель осталось до старта турниров WSOPC в бразильском крупнейшем мегаполисе – Сан-Паулу.
Арена Transamerica Expo Center уже готова принять 25 турниров по различным видам покера.
Самыми интересными из них должны стать: R$580 (€160) «Бразильский шторм», R$20,000 (€5,500) Супер-хайроллер, R$3,950 (€1,100) Главное событие и R$888 (€240) турнир «Crazy Eights», который проецирует отношение 888poker к Мировой серии в Лас-Вегасе, где также состоялся подобного рода ивент.
Почему Бразилия?
Все просто, это самый быстро растущий покерный рынок мира на сегодняшний день.
Так что шаг организаторов серии логичен, как и приглашение на турнир бразильского посла бренда 888poker Бруно Фостера, который не так давно засветился среди участников «Ноябрьской девятки».
Директор серии WSOPC Грегори Чочон рассказывает:
«Мы продолжаем искать новые места для нашей серии во всем мире, и первый визит в Южную Америку вдохновляет нас на новые свершения.
Этот ивент в Бразилии должен получить отличную поддержку от игроков, и мы хотим, чтобы с каждым годом он становился только больше и лучше».
Официальный представитель серии WSOPC в Бразилии Бето Лима также не остался в стороне:
«Мы знаем, что победа на серии WSOP является, без всяких сомнений, главнейшим достижением для любого покерного игрока.
Так что мы изрядно потрудились, чтобы привезти в Бразилию этот турнир, равно как и открыть нашу страны для мирового покера.
Здесь вас ждет отличное место проведения, четкая организация и полное хороших турниров расписание».
Серия WSOPC Бразилия будет проходить с 26 октября по 2 ноября. Ниже вы найдете расписание турниров:
|
Дата
|
Турнир
|
Бай-ин
|
26 октября
|
Бразильский шторм
|
R$580
|
26 октября
|
Супер-хайроллер
|
R$20,000
|
27 октября
|
8-game микс
|
R$1150
|
27 октября
|
«Giant Omaha»
|
R$2300
|
28 октября
|
Главное события
|
R$3950
|
29 октября
|
«Extra Life»
|
R$1000
|
30 октября
|
«Crazy Eights»
|
R$888
|
30 октября
|
Хайроллер
|
R$8000
|
30 октября
|
Ветераны (49+)
|
R$1200
|
30 октября
|
Женский турнир
|
R$600
|
1 ноября
|
King 6-макс
|
R$1500
|
1 ноября
|
«Мейн» турбо-версия
|
R$900
|
1 ноября
|
«Last Shot»
|
R$450
|
1 ноября
|
«Hero Deep Stack»
|
R$2300
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