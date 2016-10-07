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888poker и WSOPC открывают Бразилию

bruno foster2
Бруно Фостер ждет всех!
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Главный спонсор серии WSOP теперь начинает сотрудничесто и с WSOP Circuit, чтобы быстрее завоевать покерный рынок Южной Америки.

Серия WCOPC уже давно перестала быть исключительно фестивалем покера в разных городах США.

Сейчас она наращивает экспансию на другие рынки, постепенно охватывая весь мир.

WSOPC Сан-Паулу – Бразилия

Меньше трех недель осталось до старта турниров WSOPC в бразильском крупнейшем мегаполисе – Сан-Паулу.

Арена Transamerica Expo Center уже готова принять 25 турниров по различным видам покера.

Самыми интересными из них должны стать: R$580 (€160) «Бразильский шторм», R$20,000 (€5,500) Супер-хайроллер, R$3,950 (€1,100) Главное событие и R$888 (€240) турнир «Crazy Eights», который проецирует отношение 888poker к Мировой серии в Лас-Вегасе, где также состоялся подобного рода ивент.

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Бразилия любит покер.

Почему Бразилия?

Все просто, это самый быстро растущий покерный рынок мира на сегодняшний день.

Так что шаг организаторов серии логичен, как и приглашение на турнир бразильского посла бренда 888poker Бруно Фостера, который не так давно засветился среди участников «Ноябрьской девятки».

Директор серии WSOPC Грегори Чочон рассказывает:

«Мы продолжаем искать новые места для нашей серии во всем мире, и первый визит в Южную Америку вдохновляет нас на новые свершения.

Этот ивент в Бразилии должен получить отличную поддержку от игроков, и мы хотим, чтобы с каждым годом он становился только больше и лучше».

Официальный представитель серии WSOPC в Бразилии Бето Лима также не остался в стороне:

«Мы знаем, что победа на серии WSOP является, без всяких сомнений, главнейшим достижением для любого покерного игрока.

Так что мы изрядно потрудились, чтобы привезти в Бразилию этот турнир, равно как и открыть нашу страны для мирового покера.

Здесь вас ждет отличное место проведения, четкая организация и полное хороших турниров расписание».

Серия WSOPC Бразилия будет проходить с 26 октября по 2 ноября. Ниже вы найдете расписание турниров:

Дата

Турнир

Бай-ин

26 октября

Бразильский шторм

R$580

26 октября

Супер-хайроллер

R$20,000

27 октября

8-game микс

R$1150

27 октября

«Giant Omaha»

R$2300

28 октября

Главное события

R$3950

29 октября

«Extra Life»

R$1000

30 октября

«Crazy Eights»

R$888

30 октября

Хайроллер

R$8000

30 октября

Ветераны (49+)

R$1200

30 октября

Женский турнир

R$600

1 ноября

King 6-макс

R$1500

1 ноября

«Мейн» турбо-версия

R$900

1 ноября

«Last Shot»

R$450

1 ноября

«Hero Deep Stack»

R$2300

Сателлиты на 888poker проходят каждый день.

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