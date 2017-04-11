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888poker поднимает ставки: чемпион «мейна» WSOP-2017 может получить $10 миллионов!

И это еще не все!
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Десять миллионов долларов США.

Не менее такой суммы получить победитель Главного события, и подобного рода суммы очень большая редкость в покере.

Джейми Голд и Мартин Якобсон получали столько. Вот вам и все схожие случаи.

И вот теперь еще один игрок может добавиться в этот короткий список. Впрочем, для этого ему нужно отобраться на WSOP через 888poker.

Стань третьим, но не лишним

Итак, главный онлайн спонсор предстоящей летом Мировой серии по покеру (WSOP) в Лас-Вегасе – онлайн покер рум 888poker добавит победителю Главного события ровно столько денег, чтобы итоговая сумма составила 10 миллионов долларов.

Это официально, но с одной оговоркой. Предложение действительно только для тех игроков, которые попадут в Главное событие WSOP через сателлиты на 888poker.

И не важно, сколько в итоге составит приз за первое место по расчетам организаторов.

Например, в прошлом году Куи Нгуен получил бы бонусом почти 2 миллиона долларов, а Джо Маккинен в 2015 и вовсе экстра 2,5 миллиона.

Но им не повезло, зато может повезти вам.

В истории же WSOP были только два случая, когда чемпион Главного события получал 10 или больше миллионов долларов.

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10 миллионов Якобсона.

В 2014 году швед Мартин Якобсон выиграл ровно «десятку», а в 2006 году на пике покерного бума американцу Джейми Голду достались и вовсе 12 миллионов долларов.

Так что 2017 год станет историческим (возможно) третьим случаем восьмизначного приза в «мейне» Мировой серии.

888poker отправит тебя туда

Об условии для будущего чемпиона мы уже сказали. Но как отобраться в Лас-Вегас через 888poker?

Для этого есть целая система как степ-сателлитов, так и прямых отборочных турниров.

Например, каждое воскресенье на 888poker (вплоть до 28 июня) проходит турнир с бай-ином в 1,050 долларов, победитель которого (или несколько человек) получает пакет участника Главного события WSOP-2017.

Кстати, попасть в этот турнир можно и через степ-сателлиты, в которых можно начинать игру с 1 цента!

Но вернемся к счастливчику, которым можете стать и вы.

В случае победы он получает пакет участника стоимостью в 12,000 долларов, который включает в себя:

  • $1,200 на транспортные расходы
  • Проживание в 5-Star Vdara Hotel
  • Ежедневный шатл-сервис по Лас-Вегасу
  • Сессия VIP Welcome
  • Набор аксессуаров от 888poker
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Мекка покера ждет тебя.

В прошлом году через 888poker в Лас-Вегас отправились 148 игроков из 30 стран, чтобы сыграть в Главном событии.

В этом году их будет больше. Не упустите свой шанс.

Если у вас еще нет аккаунта для игры, то его можно сделать на странице обзора покер рума 888poker, чтобы получить $888 бонус и все привилегии игрока от PokerListings Russia.

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