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Десять миллионов долларов США.
Не менее такой суммы получить победитель Главного события, и подобного рода суммы очень большая редкость в покере.
Джейми Голд и Мартин Якобсон получали столько. Вот вам и все схожие случаи.
И вот теперь еще один игрок может добавиться в этот короткий список. Впрочем, для этого ему нужно отобраться на WSOP через 888poker.
Итак, главный онлайн спонсор предстоящей летом Мировой серии по покеру (WSOP) в Лас-Вегасе – онлайн покер рум 888poker добавит победителю Главного события ровно столько денег, чтобы итоговая сумма составила 10 миллионов долларов.
Это официально, но с одной оговоркой. Предложение действительно только для тех игроков, которые попадут в Главное событие WSOP через сателлиты на 888poker.
И не важно, сколько в итоге составит приз за первое место по расчетам организаторов.
Например, в прошлом году Куи Нгуен получил бы бонусом почти 2 миллиона долларов, а Джо Маккинен в 2015 и вовсе экстра 2,5 миллиона.
Но им не повезло, зато может повезти вам.
В истории же WSOP были только два случая, когда чемпион Главного события получал 10 или больше миллионов долларов.
В 2014 году швед Мартин Якобсон выиграл ровно «десятку», а в 2006 году на пике покерного бума американцу Джейми Голду достались и вовсе 12 миллионов долларов.
Так что 2017 год станет историческим (возможно) третьим случаем восьмизначного приза в «мейне» Мировой серии.
Об условии для будущего чемпиона мы уже сказали. Но как отобраться в Лас-Вегас через 888poker?
Для этого есть целая система как степ-сателлитов, так и прямых отборочных турниров.
Например, каждое воскресенье на 888poker (вплоть до 28 июня) проходит турнир с бай-ином в 1,050 долларов, победитель которого (или несколько человек) получает пакет участника Главного события WSOP-2017.
Кстати, попасть в этот турнир можно и через степ-сателлиты, в которых можно начинать игру с 1 цента!
Но вернемся к счастливчику, которым можете стать и вы.
В случае победы он получает пакет участника стоимостью в 12,000 долларов, который включает в себя:
В прошлом году через 888poker в Лас-Вегас отправились 148 игроков из 30 стран, чтобы сыграть в Главном событии.
В этом году их будет больше. Не упустите свой шанс.
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