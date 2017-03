Известны и все участники предстоящего турнира «Чемпион из чемпионов».

Но сейчас о Главном событии серии, которое проходило 12,5 часов прежде, чем мы узнали имя победителя.

На старт вышли 1,096 участников, которые сделали еще и 344 ре-энтри, но этого не хватило для покрытия «гарантия» в 1,5 миллиона долларов, что привело к больше выгодности ивента для игроков.

Лучше других «оверлеем» воспользовался белорусский игрок Enigmasility. Причем он выиграл турнир уже в третьей раздаче хедз-апа, когда его Q-T стали победными против Т-7 оппонента под именем GoMore21 на «десять-хай» доске.

В итоге, Enigmasility получил $262,000 призовых, так как сделки за финальным столом не последовало.

Кстати, попал за финальный стол и чемпион WSOP и ЕРТ испанский игрок Адриан Матеос, но со своим коротким стеком раскрутиться ему не удалось. Как итог – вылетел первым.

Среди покерных послов 888poker в «мейне» Super XL Series лучше всех выступила немка Натали Хоф, финишировавшая на 51-м месте.

В то же время Доминики Нитше, Бруно Политано и Николау Вилла-Лобос также долго продержались в турнире, закончив его в призах.

Лучшим игроком серии по ее итогам стал уругваец Фабрицио «DrMiKee» Гонзалес, который под занавес оформил еще один дипран, добравшись до 17-го места.

Лучший британский игрок в онлайн покер турниры – Крис Мурман – снова подтвердил свою репутацию, и пусть в Главном событии он остался без денег, зато выиграл ивент под номером 38.

При этом канадец Mindcrushers стал баббл-боем финалку в «38-м», зато он выиграл турнир Открытия, где уже Мурман занял 9-е место. Забавно.

Британец же был весьма рад своему выступлению.

Shipped it for $16k and change after a marathon headsup match that lasted longer than the rest of the final table #chickendinner #888SuperXL