Супер-хайроллер в Aria обладает бай-ином в 300,000 долларов – это второй по величине стартового взноса турнир в истории покера после «миллионника» BIG ONE for ONE DROP.

Он проходит летом в Лас-Вегасе во время WSOP, и предыдущие два года стали весьма успешными для турнира. Теперь же главным спонсором ивента станет покер рум 888poker, что придает турниру особый шарм, ведь его ведущей станет посол «восьмерок» Кара Скотт. Турнир года В дебютном сезона бай-ин составлял $500,000, но в прошлом году его решили снизить до $300,000, и, похоже, не зря. Поле игроков ограничено числом 56, но найти желающих оказалось не так сложно, как вы могли себе это ожидать. Более того, 35 мест за столами были разыграны в лотерее среди претендентов, готовых внести деньги сразу. Финалка год назад. Остальные 21 место были зарезервированы для VIP-персон, включая и знаменитых игроков. Словом, мест уже нет, а старт турнира – 28-го мая 2017 года. Чемпионы в строю В 2015 году на старт «полумиллионника» вышли 43 участника, лучшим из которых стал американец Брайан Раст – 7,5 миллионов долларов призовых. Год спустя первенствовал немец Райнер Кемпе, причем игроков было больше (49 человек), но призовые оказались скромнее – $5 миллионов. В этом году все будет больше – и поле, и призовые. Перечислять имена участников можно долго, среди них отметим Дэниела Негреану, Фила Хельмута, Джейсона Мерсье, Дэна Колмэна, посла 888poker Доминика Нитше, и Игоря Курганова. Кстати, последний и станет единственным «нашим» игроков в этом турнире, к сожалению. Наверняка, хотел бы сыграть там Владимир Трояновский, но наш сильнейший хайроллер пока не может получить визу в США. Титаны бизнеса в игре Aria ждет. Впрочем, куда интересней список не покерных профессионалов, а очень богатых любителей покера во всех смыслах этого слова. Судите сами, за столы сядут: Леон Цукерник, Дэвид Айхорн, Бобби Болдуин, Джон Морган, Билл Клейн и Билл Перкинс. В идеале, победитель турнира получит порядка 6 миллионов долларов, в то время как общий призовой фонд составит $16,8 миллиона. Если у вас еще нет его, то пройдите на страницу обзора покер рума 888poker, чтобы заодно получить и наш эксклюзивный бонус.