Первый в истории 11-дневный фестиваль покера от 888poker уже стартовал в лондонском казино Aspers: знаменитости и про-игроки уже там, а в четверг начинается «мейн».

Да, это тот самый Лондонский фестиваль покера, который должен стать новой вехой в развитии программы Live-турниров от 888poker.

Иванов выиграл ивент Открытия

Как мы уже сказали, 700 игроков отметились в стартовом ивенте, который имел наивысший бай-ин среди недорогих турниров в Лондоне, и это настоящий успех.

Первый чемпион.

А победителем стал болгарин Светлин Иванов, получивший чуть более 16 тысяч фунтов стерлингов, а также билет в Главное событие ценой £880.

Впрочем, на стадии Топ-4 была заключена сделка по ICM, согласно которой £2k были оставлены для победителя, а £1к для обладателя второго места.

Иванов был вторым по количеству фишек на тот момент, но далее сумел опередить всех, отправив чиплидера Нила Баррона на 4-е место.

При этом последний все равно получил денег даже больше, чем финишировавший вторым Джеймс Митчелл.

Отметим, что всем участникам финального стола достались в качестве бонуса еще и билеты в Главное событие фестиваля.

Таблица выплат:

1 Светлин Иванов £16,440 + 880 Билет 2 Джеймс Митчелл £14,295 + 880 Билет 3 Логнбо Ми £13,860 + 880 Билет 4 Нил Баррон £15,405 + 880 Билет 5 Артан Ледуша £6,000 + 880 Билет 6 Хосу Луис Лопес £4,780 + 880 Билет 7 Майкл Харб £4,000 + 880 Билет 8 Виталий Семан £3,000 + 880 Билет 9 Майкл Бенсон £2,000 + 880 Билет

Большие имена вокруг

Как вы могли ожидать, послы покера от 888poker – Доминик Нитше, София Левгрен, Кара Скотт, а также недавно вошедший в команду Крис Мурман – уже приехали в Лондон, но на них список не заканчивается.

Всего лишь две недели назад заокеанские звезды покера Антонио Эсфандиари и Майкл Мизраки объявили о своем участии в фестивале, уже сегодня 19-го октября они выйдут на старт хайроллера.

Мелани Вайзнер.

И это не все. Два дня назад свое участие подтвердила и Мелани Вайзнер, ставший лучший в женском зачете «мейна» WSOP в этом году. Причем в ее планах «собрать баунти» с послов 888poker.

Отметим, что в планах организаторов множество «стримов» с турниров, которые будет вести Дэвид Тачмэн, некогда «голос WSOP».

Также среди участников заметили уже экс-футболиста сборной Англии Тедди Шерингема.

У вас есть шанс отобраться в Лондон еще через сателлиты на 888poker.

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