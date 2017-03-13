К тому же покер рум является и официальным (и единственным) онлайн спонсором Мировой серии, так что в Вегас через онлайн покер можно попасть только на 888poker.

Словом, именно в этом покер руме можно найти онлайн сателлиты на любой вкус.

Смотрите сами.

888Live Лондон на Пасху за 10 центов!

Популярнейший этап серии 888Live спустя год возвращается в столицу Британии.

Казино Aspers.

Место действия – казино Aspers в Восточном Лондоне, где пройдет и «мейн» с бай-ином в £440/$550 с 13 по 16 апреля 2017 года.

Стартовых дней будет два или три, так что можно либо на месте купить себе место за столом, либо отобраться в турнир через онлайн сателлиты.

Например, каждый четверг в 22.35 по Москве на 888poker проходит прямой сателлит за билет в мейн с бай-ином лишь в 12 долларов.

Впрочем, даже в него можно попасть через степ-сателлиты, где стартовый взнос может составить лишь 10 центов!

А больше будет в Барселоне

Фестиваль покера «Сделаем больше» (Make it Big) совсем недавно стал новой витриной 888poker, но после успеха в Лондоне и Розвадове, он теперь отправляется в Барселону.

Кэш-игра в Барселоне.

11 дней лучшего покера с 11 по 22 мая и общий гарантированный призовой фонд в 700,000 евро.

Через онлайн сателлиты можно отобраться в два турнира фестиваля: в Открытие с бай-ином €220 и «гарантией» €100k, а также в Главное событие - €1100 NLHE с гарантированным призовым фондом в €500,000!

Турнир открытия пройдет с 11 по 14 мая, а время для «мейна» - 18-22 мая.

Отобраться в Барселону на Открытие можно по тем же самым правилам, что и в Лондон, а вот место в прямом сателлите в Главное событие стоит все же 30 долларов (либо через степ-сателлиты).

В Лас-Вегас по-настоящему!

Попасть под палящее солнце Невады, чтобы в комфортном отеле Rio сыграть на Мировой серии по покеру не так и сложно, но и недешево.

Это - Вегас, детка.

Однако есть «вариант Б» - выиграть пакет участника на 888poker, причем в приз входит не только бай-ин, но и расходы на транспортные издержки, а также проживание в отеле.

Причем на 888poker можно отобраться в два турнира WSOP-2017 : в Главное событие с бай-ином в 10,000 долларов, а также на собственный турнир рума – «Сумасшедшие восьмерки» (Crazy Eights).

Итоговые сателлиты стоят достаточно много – по 1,050 долларов, но и на кону будут пакеты участников за 12,500 долларов.

К тому же система пошаговых сателлитов начинается с уровня в 1 цент! Сложно, но можно, и примеры этому есть.

Больше о сателлитах 888poker на WSOP-2017 на специальной странице.

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