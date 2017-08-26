Очередная новинка от «восьмерок» ставит рекорды по популярности среди игроков, не уступая дебютам SNAP- и BLAST-покер.

Вкратце, в игре нет префлопа, и каждая раздача начинается с раздачи флопа.

Цель – создать более быструю игру в техасский холдем, которая может лучше подойти начинающим игрокам.

С места в карьер

И суда по всему стратегия 888poker сработала, ибо за столами «Флопомании» в первый день собралось на 50% больше игроков, чем в стартовый день BLAST-покер.

В целом трафик покер рума вырос на 11% по отношению к обычным воскресеньям.

Факт в том, что кэш-столы на 888poker в последнее воскресенье лета стали самыми популярными за весь последний год.

«Первый день игры стал крутым, как появление BLAST-покер», - отметил после обладатель трех браслетов WSOP Доминик Нитше.

«Отличное подобранное время для старта, когда множество турнирных игроков могли не только сражаться в Mega Deep и Whale, но и параллельно попробовать новую дисциплину – это удачный опыт. Да и самому мне понравилось начинать игру сразу со флопа, порой это было реально весело и хороший тест на способности».

Больше раздач за час

Надо ли говорить, что в это воскресенье количество флопов на 888poker также ставило все рекорды, и это уже не сюприз.

Интересней другое. На столах с «Флопоманией» было на 15% больше игроков, чем в обычных 6-макс кэш-столах!

Выбирай лимит.

Почему так получилось? Да просто «Флопомания» - этот тоже же холдем, но без префлопа. Все игроки за столом сразу получают не только свою руку, но и имеют возможность видеть флоп и лишь после начинать действия.

Начинай!

Итак, «Флопомания» уже доступна на 888poker, причем даже на самых низких лимитах, и чтобы попробовать свои силы в ней, вам необходимо сделать аккаунт игрока через нашу страницу обзора 888poker.

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Ниже вы найдете полезную инфографику о «Флопомании» в ее первый день.