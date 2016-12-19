Имя команды более чем известно в определенных кругах – FlowEsports, так что у вас есть хороший шанс увидеть нашивки «восьмерок» на самых крутых турнирах по Hearthstone.

Впрочем, подобное сотрудничество не лишено оснований, ибо большинство про-игроков 888poker когда-то пришли в покер из кибер-игр.

В свою очередь и члены команды FlowEsports были недавно замечены на турнирах серии WSOPC в чешском Розвадове.

Покер идет в «Хартстоун»

Когда команда FlowEsports играет в Hearthstone, то за ее стримом на пике популярности следит порядка 10,000 человек.

Стрим от “Two Biers”,

На текущий момент в команде состоят Дэниел “C4mlann” Мяркиш, Тобиас “TwoBiers” Граап, Ветле “Xzirez” Стубберуд и Йоханнес “JonnyStoneHS” Стейдль. Каждый из них стримит свою игру, практически, каждый день.

И вот теперь они должны будут и больше времени и внимания уделять игре в покер, как минимум по одной сессии на 888poker в неделю для каждого.

Хотя всем любителям этих игр давно известно, что покер и Hearthstone имеют много общего между собой, ибо в них обоих есть карты, стратегии и элементы удачи.

Если вы хороши в одной игре, то, вероятно, сможете показывать высокие результаты и в другой.

Тем более, что в обеих играх есть ресурсы (в покере это фишки, а в «хартстоуне» - показатель жизни), и как только они у вас заканчиваются, что и игре конец.

FlowEsports сыграют в лайв-турнирах

Еще до подписания контракта многие заметили, что Дэниел Мяркиш и Йоханнес Стейдль приняли участие в живых покерных турнирах в Розвадове, когда там проходил этап серии WSOPC в прошедшем ноябре.

Неплохо для начала.

По словам Стейндля, он имеет довольно большой опыт игры в покер, и на международных сериях он играл еще в 2006 году.

А вот Мяркиш (на фото) в Розвадове сделал дебют, и, согласно своему статусу, выступил гораздо лучше более опытного в таких делах коллеги.

Точнее говоря, Стейндль не прошел в деньги, а Мяркиш сумел финишировать в Топ-20 среди 813 участников, заработав чуть более 10 тысяч евро.

Впрочем, за победу там полагалось почти 230 тысяч, так что Дэниел вряд ли был доволен итоговой позицией.

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