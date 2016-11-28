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Не знаешь, что подарить своим близким на Рождество в этом году?
Может быть, тогда стоит попробовать получить что-то особенное от 888poker в рамках Рождественской промо-акции?
Ведь в течение следующего месяца среди подарков от покер рума в рамках акции «Дождь из подарков» будут значиться такие вещи, как камеры GoPro, дроны, айфоны, приставки Playstation и многое другое.
Всего за это время 888poker выделит на подарки $800,000! Дерзайте.
Итак, начнем с реальных денег.
Каждый день на кону будет по 6,000 долларов, которые будут разыграны в трех ежедневных фрироллах - $2,000 Lucky Star Tournaments.
Их время старта – 03:05, 13:05 и 20:05 по московскому времени.
Эти турниры уже идут и ты сможешь сыграть в них каждый день вплоть до «Boxing Day» (иначе говоря, до 26 декабря).
Впрочем, еще трижды до конца акции пройдет специальный турнир StarBurst с призовым фондом в 6,500 долларов – 11, 18 и 25 декабря в 22:35 по Москве.
Ни для одного из турниров промо-акции не требуется бай-ин, но для участия в них необходимо «что-то» сделать.
Например, если вы УЖЕ сделали депозит на 888poker, то автоматически получаете билеты для каждого турнира Lucky Star, а также участие в одном All-in Gift Tournament.
Если же вы еще НЕ сделали депозит, то положите, как минимум, 10 долларов на свой аккаунт в 888poker, используя промо-код LUCKY10 и вы получите 5 билетов в Lucky Star турниры, а также один в All-in Gift Tournament.
Чтобы получить еще больше билетов, необходимо выполнять ежедневные миссии.
Наконец, если вы сделали депозит и играли на настоящие деньги на 888poker, то вы имеет право на следующие «плюшки»:
Наконец, ежедневно на 888poker проходят All-in Gift Tournament, в рамках которых можно получить какой-либо подарок (фактически, рождественская лотерея от «восьмерок»).
Ниже можно посмотреть список подарков:
|
Место
|
Приз
|
Стоимость
|
1
|
IPhone 7 32 GB
|
$770
|
2
|
GoPro Hero 5 Black
|
$440
|
3
|
PlayStation 4 Slim 500 GB
|
$315
|
4-13
|
888poker Hoodie
|
$50
|
14-33
|
888poker Knitted Hat
|
$15
|
34-53
|
888poker Cards
|
$7
|
54-143
|
Casino FreePlay Vouchers
|
$5
|
144-183
|
Spoker Bet
|
$3
|
184-583
|
BLAST Tournament Ticket
|
$1
|
584-5000
|
Lucky Star Ticket
|
-
Ко всему прочему на 888poker для любого игрока доступен каждый день 1 спин в специальной лотерее Star Spin, в которой также разыгрываются бай-ины и подарки.
Итак, проверяйте почаще свой почтовый ящик, куда и приходят «письма счастья» от 888poker.
Если у вас еще нет аккаунта на "восьмерках", то пройдите на страничку обзора 888poker от RussiaPokerNews, чтобы узнать о всех преимуществах регистрации через наш сайт.
|Рейтинги покер сайтов
|Бонус
|1
|888poker
|$888
|Обзор
|2
|PokerStars
|$600
|Обзор
|3
|William Hill Poker
|$2,000
|Обзор
|4
|Party Poker
|$500
|Обзор
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