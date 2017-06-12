Время крутить барабан удачи, который может в одно мгновение поднять на вершину пирамиды успеха 888poker.

Чтобы получить часть призового фонда в 1 миллион долларов вам не надо делать специальный депозит.

Впрочем, специальная акция от «восьмерок» с колесом фортуны под названием «Золотая пирамида» вовсе не отменяет остальные предложения покер рума, включая и самые топовые варианты с пакетами участников WSOP.

Но сейчас не о Мировой серии по покеру.

Войди и выиграй

Это самая выгодная промо-акция на текущий момент, ибо от вас ничего не требуется.

Вращайте барабан!

Не надо выполнять какие-либо задания или собирать очки, не нужен даже депозит.

Словом – ничего!

Просто войдите в свой аккаунт на 888poker и перед вами на экране автоматические откроется «Колесо Ра» (Ра – египетский бог солнца).

На барабане 8 секторов и ни один из не не содержит надпись – «извините, сегодня не повезло».

Любой из восьми секторов содержит приз, так что вопрос лишь в том, насколько сильно вам сегодня повезет. А убежать от приза не получится в любом случае.

Колесо фортуны!

Итак, начинайте вращать барабан, на котором есть следующие секторы:

Билет в $500 Pharaoh’s Tournament (проходит 4 раза в день)

(проходит 4 раза в день) Билет в $2,000 Sphinx Tournament (проходит дважды в день)

(проходит дважды в день) Билет в $4,000 Tutankhamun Tournament (проходит каждый день)

(проходит каждый день) Билет в $10,000 Ramses Tournament (проходит каждую неделю)

Вы также можете выиграть билеты в 1-долларовые BLAST-турниры, а также деньги для игры в казино или на ставках.

Заберись на пирамиду

Интересно, что в «фараонские» турниры на барабане есть два сектора (один билет, или сразу два), в то время как все остальные бонусы представлены на равных.

Таким образом, ваш шансы выиграть участие в 1-долларовом BLAST-турнире или в «Рамзесе» с призовым фондом в 10 тысяч долларов равны.

Кстати, попасть в «10-тысячник» можно и другим способом – попасть в Топ-3,000 игроков «Фараона», «Сфинкса» или «Тутанхамона», что гарантирует вам билет учстника.

Магия Клеопатры.

В общем, это самый простейший способ сделать стартовый банкролл бесплатно. Да, и вы можете вращать «Колесо Ра» каждый день!

Мистика денег Клеопатры

На этой неделе снова «выйдет в свет» и блистательная императрица Клеопатра, поймать приз от которой смогут самые удачливые игроки.

Все игроки, попавшие в Топ-100 турниров, которым повезет быть отмеченными визитами Клеопатры, получат часть от 600,000 золотых монет 888poker.

Каждую неделю по три турниры, независимо от размеров бай-ина в них.

Больше билетов, больше турниров

Следовательно, чтобы увеличить свои шансы вам необходимо играть как можно больше турниров.

Пирамида успеха.

И для этого можно найти дополнительные задания, успех в которых и принесет вам экстра-билеты в турниры.

Выиграй $1 BLAST -турнир – Успех в одном принесет Pharaoh ticket, 4 победы - Sphinx, и 8 выигранных турниров участие в Tutankhamun tournament.

Выиграй в кэш-игре SNAP – 10, 40, 80 раздач, соответственно.

Поставь $1 в играх казино – 5 раз, 10 раз или 30 раз

Сделай ставок на суммы – в $1, $5, $10

Таким образом можно выигрывать до 4 дополнительных билетов в день, просто зайди в закладку «Мой покер клуб» в лобби покер рума.

Данная акция действует до 30 июля!

Если у вас еще нет аккаунта для игры, то его можно сделать на странице обзора покер рума 888poker, чтобы получить $888 бонус и все привилегии игрока от PokerListingsRussia.