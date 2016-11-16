Эксклюзивный бонус
100%
до
$888
В честь юбилейного турнира на 888poker, как и бывает в таких случаях, пройдет специальная акция для игроков.
Самый главный турнир недели на 888poker - The Mega Deep с бай-ном в $215 – уже давно один из важнейших «воскресников» в современном онлайн покере.
На старт этот ивент вышел 1 января 2012 года, так что 5-летний юбилей уже совсем скоро.
Обычно гарантированный призовой фонд турнира составляет от $100,000 до $150,000, но на этот раз – 27 ноября – все будет по-другому, ибо он повышен до полумиллиона долларов.
И это неудивительно, ибо количество игроков на 888poker стабильно растет, чему есть явные доказательства в виде рекордных «полей» на успешно прошедшей в сентябре уже 6-й по счету серии Super XL, где призовые «гарантии» достигли суммы в 4 миллиона долларов.
На той онлайн серии сыграли многие игроки-звезды первой величины, так что и 27 ноября мы ожидаем за столами топ-игроков, а также послов покера от 888poker – немца Доминика Нитше и британца Криса Мурмана, свежее интервью с которым доступно здесь.
«Отличная структура и хорошая мобильность – это главные козыри турнира Mega Deep для меня, так что он точно входит в число моих самых любимых», - сказал нам Мурман, - «любой профессиональный игрок в покер просто обязан сыграть в нем, когда гарантия поднята до полумиллиона».
И эти два товарища знают, что они говорят, ибо суммарно они выиграли более 20 миллионов долларов в онлайне.
Кстати, в последнем Mega Deep выиграл представитель Мальты под ником que_te_crio, забравший первый приз в размере $25к, но в последнее воскресенье ноября эта сумма явно будет превышена в почти три раза!
«Я уже готов сыграть в этом турнире хоть сейчас», - говорит Джонатан "jgjg3000" Джилл, который в 2015 году совершил почти невозможное – три «финалки» в Mega Deep за 6 недель.
«The Mega Deep – это особенный турнир. На мой взгляд, он обладает лучший структурой среди всех самых главных МТТ-турниров, и, возможно, это один из залогов моего тогдашнего успеха. К тому же к нему есть множество сателлитов, так что мало игроков никогда не бывает», - поясняет Джилл.
Если вы хотите принять участие в юбилейном Mega Deep, то можно либо напрямую купить бай-ин туда, либо принять участие в одном из бесчисленных сателлитов.
888poker предлагает целую систему пошаговых сателлитов, чтобы вы могли начать отбор с приемлемого для вас уровня бай-ина.
Наименьший из них – это лишь 1 цент (а всего уровней отбора – 5), так что если вы достаточно терпеливы, то все может получиться!
Если у вас еще нет аккаунта на "восьмерках", то пройдите на страничку обзора 888poker от PokerListings, чтобы узнать о всех преимуществах регистрации через наш сайт.
|Рейтинги покер сайтов
|Бонус
|1
|888poker
|888 $
|Обзор
|2
|PokerStars
|600 $
|Обзор
|3
|Party Poker
|500 $
|Обзор
|4
|Full Tilt
|600 $
|Обзор
Sorry, this room is not available in your country.
Please try the best alternative which is available for your location:
Пожалуйста, заполните правильно все поля!
Ошибка при сохранении комментария!
Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.
Нет комментариев