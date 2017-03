Если вы относитесь к покеру с должным уважением, то пару книг, вероятно, вам пришлось прочитать, либо это у вас еще только в планах.

Конечно, в мире достаточно много более интересной литературы, чем покерные книги, поэтому не стоит их штудировать все подряд.

Для этого есть эксперты, которые уже нашли лучшие варианты для вас.

А чтобы рейтинг книг от 888poker был наиболее подходящим для вас, в компании не стали спрашивать теоретиков или критиков, собрав мнения только (!) профессиональных игроков в покер.

Все книги не осилить.

В списке опрашиваемых было 56 человек, которые и помогли составить список «Самых важных покерных книг на все времена».

Отметим, что эти 56 игроков суммарно выиграли в покер $184 миллиона, и на их счету значатся также 40 титулов с международных покерных турниров.

Итак, всего в исследовании были упомянуты 86 покерных книг, из которых и была отобрана топ-десятка рейтинга:

#10 – Мэтью Джанда, «Оптимальная стратегия Холдема» ( Applications of No Limit Hold’em)

#9 – Дойл Брансон, «Супер Система 2» ( Super System 2)

#8 – Дэниел Негреану, «Стратегия силы в Холдеме» ( Power Hold ’em Strategy )

#7 – Коул Саут и Три Нгуен, «Пусть будет порядок» ( Let there be Range !)

#6 – Дэвид Склански, «Теория покера» ( The Theory of Poker)

#5 – Джаред Тендлер и Барри Картер, «Покер: игры разума» ( The Mental Game of Poker)

#4 – Бил Чен и Джеррад Анкенман, «Математика покера» ( The Mathematics of Poker)

#3 – Гас Хансе, «Все руки открыты» ( Every Hand Revealed )

#2 – Дойл Брансон, «Супер Система» ( Super System )

#1 – Дэн Харрингтон, «Харрингтон о Холдеме, Том 1» (Harrington on Hold’em Volume 1)

Классика на все времена

Удивительно, но даже 40 лет спустя после первого релиза «Супер системы» Дойла Брансона, его книга входит в Топ-3 по версии современных игроков.

Джонатан Литтл.

И все же, сколько человек, столько и мнений, и далеко не все среди опрошенных согласны с такими итогами исследований.

Так что экспертное мнение RussiaPokerNews также имеет значение, и ниже мы хотели мы указать вам на книги, которые не менее ценны/важны.

Во-первых, на 26-й строчке рейтинга есть книга Джонатана Литтла «Превосходство в ноу-лимит холдеме» (Excelling at No Limit Hold’em).

Автор этой книги не только игрок в покер, но и действующий тренер, который умеет доходчиво излагать свои мысли.

Интересна будет и автобиография Дэйва «Devilfish» Уллиотта – «Devilfish».

Впечатляет и труд Майкла Крейга – «Профессор, банкир и король суицида» (The Professor, the Banker, and the Suicide King) - об истории банкира-миллионера Энди Биле, который бросил вызов лучшим профессионалом Лас-Вегаса, проиграв им в итоге 18 миллионов долларов.