После многих лет упорной работы, дружелюбных промо-акций для новых игроков, покер рум 888poker по праву занял второе место в индустрии онлайн покера.

Что же теперь в планах компании?

Правильно, экспансия на рынок Live-покера, тем более, что месяц назад первый фестиваль покера от 888pokera в лондонском казино Aspers прошел на ура.

И дабы не терять этот позитивный настрой, фестиваль 888poker идет в чешский Розвадов, где уже в январе пройдет новая серия с 13 турнирами и гарантированным призовым фондом в 630,000 евро!

Куй железо пока горячо

Цель – на Восток. Такой вывод можно сделать после успешного старта новой серии в Лондоне в октябре.

Итак, с 26 января по 6 февраля 2017 года в чешском Розвадове пройдет второй фестиваль «восьмерок», само собой, в казино King’s.

Места хватит всем.

Кстати, оно находится прямо на границе с Германией, и за последние несколько лет превратилось из захолустного казино в крупнейший игорный комплекс в середине Европы, а с точки зрения размеров покер рума ему и вовсе нет равных в Старом Свете.

В расписании значится чертова дюжина турниров с бай-инами о 50 и до 888 евро в Главное событии.

Есть еще и хайроллер с бай-ном в €5,300, так что охват аудитории весьма внушителен будет.

«Кит» и «Ураган»

Турнир открытия будет с бай-ном в 225 евро при гарантированном призовом фонде в 150,000 евро. При этом в нем будет 4 (!) стартовых дня, а в финальный день уровни станут длиннее.

Главное событие возьмет старт 3 февраля и будет идти лишь три дня, при этом гарантированный призовой фонда составляет 300,000 евро!

Хайроллер станет самым дорогим турниром в истории 888poker. Бай-ин в 5,300 евро – это рекорд, но в Розвадове зачастую собираются игроки высоких лимитов для кэш-игр, так что проблем с полем не ожидается.

За столами в King’s казино на регулярной основе можно увидеть таких персон, как Тони Джи, Федор Хольц, Дмитрий Урбанович, Дэн Кейтс, Филипп Грюиссем, Бенни Спиндлер, Игорь Курганов, Лив Бори, Макс Альтерготт и множество других не менее известных профессионалов.

Также приедут на фестиваль и послы покера от 888poker, а чтобы постоянным игрокам онлайн покер рума было проще, организаторы решили дать турнирам известные названия их онлайновых аналогов.

Так что ниже в расписании вы увидите и «китов», и «ураганы» и прочую «живность».

Турнир Бай-ин "Гарантия" Opening Event €225 €150,000 The Breeze €100 €10,000 The Hurricane €115 €15,000 High Roller €5300 €100,000 Main Event €888 €300,000 The Monsoon €100 €6,000 The Swordfish €100 €7,000 The Whale €110 €15,000 The Thunder €60 €5,000 The Mega Knockout €170 €15,000 Turbo Deepstack €80 X Pot Limit Omaha €150 X The Lightning 6-max €110 €6,666

Напомним, что в Лондоне в «мейн» играли 288 человек, а в хайроллере – 47, но, очевидно, что в Розвадове эти первые рекорды будут побиты легко.

Через онлайн в два турнира

Хотите сыграть на фестивале 888poker в King’s Casino в Розвадове?

И Нитше будет.

Это можно сделать, даже если нет возможности сразу поехать туда и купить бай-ин в турнир.

Для исполнения ваших мечтаний и существуют онлайн-сателлиты:

В Главное событие за 105 долларов

В турнир Открытия за 30 долларов

Впрочем, можно и начать издалека, с 1 цента.

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