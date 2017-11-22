«Страна джекпотов» возвращается на 888poker

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Крути барабан и забирай свой приз. Все просто.
Новая акция на 888poker неслучайно носит имяJackpotland («Страна джекпотов»), ибо до конца апреля любой игрок может получить до $100,000 призовых в реальных деньгах.
Все, что вам нужно сделать – это раз в день крутить барабан удачи в лобби покер рума.
Кстати, для начала вас уже ждут три билета в турниры Jackpotland, которые можно найти в своем почтовом ящике.
Но это еще не все, и начнем по порядку.
3 x $3,000 фрироллы и билеты
Итак, на барабане удачи есть много секторов, включая и самые «частые» - фрироллы на $3,000 и $5,000.
Если у вас уже есть аккаунт на 888poker, то проверьте свою почту – три билета уже должны быть там.
В любом случае каждый игрок, делавший ранее хоть один депозит, имеет право участвовать в акции Jackpotland.
Если у вас еще нет аккаунта на 888poker, то его можно сделать на странице обзора покер рума, чтобы получить $888 бонус и все привилегии игрока от PokerListings.
Затем остается лишь сделать депозит с промо-кодом «JACKPOT100», чтобы получить билеты во фрироллы.
Турниры с этим именем на 888poker проходят 4 раза в день под закладкой All games > Tournaments > All tab.
Всего два варианта турниров: «Skills» - обычный ивент в техасский холдем, а также «Lucky» - турнир-лотерея, где в каждой раздаче игрока автоматически идет в олл-ин.
В каждом из турниров есть гарантированный призовой фонд в $3,000, а игроки из Топ-500 получают шанс сыграть в слоте «Jackpot Wheel», что приводит нас ко второму шагу акции.
Попали в 500 лучших игроков турнира? Отлично. Теперь у вас есть шанс выиграть что-то особенное.
Вращайте барабан и надейтесь, что колесо фортуны выдаст вам либо деньги, либо другие бонусы или турнирные билеты в $5,000 Sunday Jackpot Jumbo.
И «скилловые» и «лаки» турниры проходят каждый день:
Есть также $5,000 Jumbo tournament, который проходит каждое воскресенье в 21:05 GMT. Для участия в нем надо попасть в Топ-500 любого «Skills» или «Lucky» турниров.
Что еще можно получить?
Не пропусти – это твой шанс выиграть часть призового фонда в $100,000!
|Рейтинги покер сайтов
|Бонус
|1
|888poker
|$888
|Обзор
|2
|PokerStars
|$600
|Обзор
|3
|Party Poker
|$500
|Обзор
|4
|Full Tilt
|$600
|Обзор
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