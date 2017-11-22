«Страна джекпотов» возвращается на 888poker

Крути барабан и забирай свой приз. Все просто.

Новая акция на 888poker неслучайно носит имяJackpotland («Страна джекпотов»), ибо до конца апреля любой игрок может получить до $100,000 призовых в реальных деньгах.

Все, что вам нужно сделать – это раз в день крутить барабан удачи в лобби покер рума.

Кстати, для начала вас уже ждут три билета в турниры Jackpotland, которые можно найти в своем почтовом ящике.

Но это еще не все, и начнем по порядку.

3 x $3,000 фрироллы и билеты

Итак, на барабане удачи есть много секторов, включая и самые «частые» - фрироллы на $3,000 и $5,000.

Если у вас уже есть аккаунт на 888poker, то проверьте свою почту – три билета уже должны быть там.

В любом случае каждый игрок, делавший ранее хоть один депозит, имеет право участвовать в акции Jackpotland.

Если у вас еще нет аккаунта на 888poker, то его можно сделать на странице обзора покер рума, чтобы получить $888 бонус и все привилегии игрока от PokerListings.

Затем остается лишь сделать депозит с промо-кодом «JACKPOT100», чтобы получить билеты во фрироллы.

Каждый спин в плюс!

Турниры с этим именем на 888poker проходят 4 раза в день под закладкой All games > Tournaments > All tab.

Всего два варианта турниров: «Skills» - обычный ивент в техасский холдем, а также «Lucky» - турнир-лотерея, где в каждой раздаче игрока автоматически идет в олл-ин.

В каждом из турниров есть гарантированный призовой фонд в $3,000, а игроки из Топ-500 получают шанс сыграть в слоте «Jackpot Wheel», что приводит нас ко второму шагу акции.

Попали в 500 лучших игроков турнира? Отлично. Теперь у вас есть шанс выиграть что-то особенное.

Вращайте барабан и надейтесь, что колесо фортуны выдаст вам либо деньги, либо другие бонусы или турнирные билеты в $5,000 Sunday Jackpot Jumbo.

И «скилловые» и «лаки» турниры проходят каждый день:

$3,000 Jackpotland Skills tournament at 19:05 and 22:05 GMT

$3,000 Jackpotland Lucky Tournament at 10:05 and 15:05 GMT

Есть также $5,000 Jumbo tournament, который проходит каждое воскресенье в 21:05 GMT. Для участия в нем надо попасть в Топ-500 любого «Skills» или «Lucky» турниров.

Выиграй экстра-билеты

Что еще можно получить?

Сыграй 5 BLAST-турниров с минимальным бай-ином в $1.

Сыграй SnG или MTTs общим бай-ином в $4.

Сыграй кэш-игры на 2c-5c (минимум 15 раздач(

Сыграй не меньше 40 раздач на Flopomania с мин-анте в 5c

Не пропусти – это твой шанс выиграть часть призового фонда в $100,000!