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Среди четырех последних игроков Главного события были два топ-про Нил Фаррелл и Людовик Гелих, но победа досталась малоизвестному игроку из Румынии.
Впрочем, этот довольно юный мастер покера – Каталин «SryIGotOdds» Поп – выиграл достаточно много в онлайн покере, чтобы уверенно себя чувствовать за одним столом с такими авторитетными противниками.
В итоге Поп сумел выбить их обоих из игры, а в хедз-апе расправился с темной лошадкой из Германии – Берндом Шенвельдером.
Для обоих участников финала это был наибольший успех в покерной карьере: первый получил €80,000, а второй - €50,023.
На финальный стол Фаррелл и Гелих вышли чип-лидерами.
Их суммарные призовые на турнирах достигали 4,7 миллиона долларов, тогда как у остальных игроков в сумме набегало лишь 163 тысячи, включая и «ноль» Шенвельдера.
Однако в покере не все идет по плану, хотя начали фавориты активно, сразу дважды удвоив Хуана Карлоса Векино.
Затем большая часть их стеков плавно перетекла все к тому же Шенвельдеру, который вообще лишь второй раз в жизни играл в живых покерных турнирах. Кстати, в первом он в деньги не попал.
Немцу вообще очень везло, ибо играл он просто – весь день спокойно качался на кресле, ожидая руку-монстра. Это работало вплоть до хедз-апа.
Был за финальным столом и россиянин Александр Дмитриенко, но его путь был закончен на 7-й позиции.
А пока немец-любитель «мирно отдыхал», за дело взялся Поп, который сначала с «туз-пять» переехал карманные дамы Гелиха.
Чуть позже он нашел он нашел пару пятерок, с которым не менее изящно выбил из борьбы карманных валетов Фаррелла.
Разобравшись с акулами, Каталин быстро нашел управу и на откровенно слабого немецкого игрока.
Последний просто перестал попадать во флоп, что было ранее автоматическим действием, и в последней раздаче пошел в олл-ин с Т-8, попав под доминацию румына с К-J.
|
1
|
Каталин Поп
|
Румыния
|
€80,000
|
2
|
Бернд Шенвельдер
|
Германия
|
€50,023
|
3
|
Нил Фаррелл
|
Великобритания
|
€36,113
|
4
|
Людовик Гелих
|
Великобритания
|
€29,184
|
5
|
Лукаш Томеки
|
Польша
|
€22,785
|
6
|
Хуан Карлос Векино
|
Испания
|
€17,730
|
7
|
Александр Дмитриенко
|
Россия
|
€13,247
|
8
|
Павел Берка
|
Чехия
|
€9,619
Второй фестиваль покера от 888poker, прошедший под девизом «Сделаем его больше», действительно стал крупней дебютного лондонского.
538 участников «мейна» против 288 в Aspers Casino – это солидная прибавка, да и за первое место сейчас досталось 80 тысяч против 50 тысяч октябрьских.
Учтем и тот факт, что первый фестиваль прошел в густонаселенном восточном Лондоне, в то время как Розвадов и King’s Casino обладают куда меньшим населением в радиусе десятков километров.
С другой стороны казино в Розвадове уже стало крупнейшим в Европе с более, чем сотней столов для покера, и там всегда идет игра на разных лимитах.
Что касается звездных имен, то среди участников отметим сыгравших в «Ноябрьской девятке» Майкла “theGrinder” Мизраки и Пьера Невилля, хайроллера Мартин Кабрела, победителя этапов WPT и EPT bи других.
Были за столами и послы покера от 888poker – Крис Мурман, Доминик Нитше, Кара Скотт, София Левгрен и Натали Хоф.
Наконец, всем понравилось дуэль между Стейси Матусон и Уильямом Кассуфом, которая для британца закончилась совсем неудачно.
Следующий фестиваль 888poker пройдет в Барселоне, и вы тоже можете стать его участником, пройдя через онлайн сателлиты.
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