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Возможно, вам трудно отвлечься сейчас от мыслей о предстоящем финальном столе Мировой серии в Лас-Вегасе, но в мире покера есть жизнь и вне этого действия.
Особенно для тех, кто предпочитает играть на микро-лимитах.
Итак, на 888poker наступает время потрясающей онлайн серии для настоящих любителей покера с низкими бай-инами и отличными структурами.
Всего за 8 дней пройлет 18 турниров с общим гарантированным призовым фондом в 150,000 долларов.
И называется это все - 888poker ChampionChips. Время проведения с 23 по 30 июля, размер бай-инов в диапазоне от 1 и до 30 долларов за Главное событие, а также 55 долларов за участие в хайроллере.
Отметим, что каждый ивент серии имеет свою гарантию, а крупнейшие из них относятся к хайроллеру ($30,000) и «мейну» ($50,000).
Вероятно, после успеха серий формата XL в 888poker решили опустить планку уровня бай-инов до минимального, чтобы «дать шанс всем».
Турниры серии ChampionChips будут проходить по вечерам – в 21:00 и 22:30 по московскому времени, не считая ивентов открытия (19:00) и закрытия (24:00).
Линейка бай-инов составит - $1, $3, $5, $12, $30 и $55.
Для дополнительного интереса в 888poker решили еще и поощрить лучших игроков серии не только денежными призами, но и билетами в турниры.
Первые 200 игроков получат экстра-призы в турниры, начиная с 1 доллара и максимального приза для победителя лидерборда в $1,000.
С 15-го и по 22-е июля на 888poker можно будет найти множество фрироллов в предстоящую серию.
Просто ищите в лобби покер рума. Время старта – 15:05, 21:35 и 02:35 по Москве. Каждый день!
Из каждого фриролла в турниры будут проходить не менее 50 игроков, но если у вас не получится – то попробуйте систему степ-сателлитов, в которой можно начинать отбор лишь за 1 цент.
Словом все, что вам надо – это сделать на странице обзора покер рума 888poker, чтобы получить $888 бонус и все привилегии игрока от PokerListings Russia.
Полное расписание серии можно посмотреть ниже:
|
Date
|
Time
|
Event Name
|
Buy-in
|
Game
|
Guarantee
|
July 23
|
6.30 PM
|
Opener
|
$5
|
6-max
|
$5000
|
July 23
|
8 PM
|
Half Marathon
|
$12
|
Regular
|
$25,000
|
July 23
|
9.30 PM
|
Race Track
|
$1
|
Turbo
|
$1500
|
July 24
|
8 PM
|
Long Jump
|
$12
|
Regular
|
$10,000
|
July 24
|
9.30 PM
|
Sync Swimming
|
$5
|
Omaha
|
$1500
|
July 25
|
8 PM
|
Weightlifting
|
$55
|
High Roller
|
$30,000
|
July 25
|
9.30 PM
|
Wrestling
|
$1
|
4-max
|
$1000
|
July 26
|
8 PM
|
Boxing
|
$12
|
Knockout
|
$3000
|
July 26
|
9.30 PM
|
Hurdles
|
$1
|
Extended R&A
|
$3000
|
July 27
|
8 PM
|
Rugby
|
$5
|
Quarterback
|
$3000
|
July 27
|
9.30 PM
|
Pole Vault
|
$3
|
Regular
|
$2000
|
July 28
|
8 PM
|
Triple Jump
|
$3
|
1R1A
|
$2000
|
July 28
|
9.30 PM
|
Judo
|
$3
|
SNAP
|
$2000
|
July 29
|
8 PM
|
Long Distance Race
|
$12
|
8-max
|
$10,000
|
July 29
|
9.30 PM
|
Trampoline
|
$1
|
R&A
|
$2000
|
July 30
|
8 PM
|
Marathon
|
$30
|
Main Event
|
$50,000
|
July 30
|
9.30 PM
|
Swimming
|
$3
|
Turbo
|
$2000
|
July 30
|
11 PM
|
Sprint
|
$5
|
Super Turbo
|
$2000
|Рейтинги покер сайтов
|Бонус
|1
|888poker
|$888
|Обзор
|2
|PokerStars
|$600
|Обзор
|3
|Party Poker
|$500
|Обзор
|4
|Full Tilt
|$600
|Обзор
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