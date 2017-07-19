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На старте 888poker ChampionChips Micro Series - 18 турниров, $150 тысяч гарантии!

Optimized NWM 888poker mini champion chip
18 турниров, 8 дней, $150k гарантии!
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Возможно, вам трудно отвлечься сейчас от мыслей о предстоящем финальном столе Мировой серии в Лас-Вегасе, но в мире покера есть жизнь и вне этого действия.

Особенно для тех, кто предпочитает играть на микро-лимитах.

Итак, на 888poker наступает время потрясающей онлайн серии для настоящих любителей покера с низкими бай-инами и отличными структурами.

Всего за 8 дней пройлет 18 турниров с общим гарантированным призовым фондом в 150,000 долларов.

И называется это все - 888poker ChampionChips. Время проведения с 23 по 30 июля, размер бай-инов в диапазоне от 1 и до 30 долларов за Главное событие, а также 55 долларов за участие в хайроллере.

Отметим, что каждый ивент серии имеет свою гарантию, а крупнейшие из них относятся к хайроллеру ($30,000) и «мейну» ($50,000).

Кэш-призы и билеты в турниры

Вероятно, после успеха серий формата XL в 888poker решили опустить планку уровня бай-инов до минимального, чтобы «дать шанс всем».

Турниры серии ChampionChips будут проходить по вечерам – в 21:00 и 22:30 по московскому времени, не считая ивентов открытия (19:00) и закрытия (24:00).

Линейка бай-инов составит - $1, $3, $5, $12, $30 и $55.

Для дополнительного интереса в 888poker решили еще и поощрить лучших игроков серии не только денежными призами, но и билетами в турниры.

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Не WSOP, но все же.

Первые 200 игроков получат экстра-призы в турниры, начиная с 1 доллара и максимального приза для победителя лидерборда в $1,000.

Фрироллы каждый день

С 15-го и по 22-е июля на 888poker можно будет найти множество фрироллов в предстоящую серию.

Просто ищите в лобби покер рума. Время старта – 15:05, 21:35 и 02:35 по Москве. Каждый день!

Из каждого фриролла в турниры будут проходить не менее 50 игроков, но если у вас не получится – то попробуйте систему степ-сателлитов, в которой можно начинать отбор лишь за 1 цент.

Словом все, что вам надо – это сделать на странице обзора покер рума 888poker, чтобы получить $888 бонус и все привилегии игрока от PokerListings Russia.

Полное расписание серии можно посмотреть ниже:

888poker ChampionChips Micro Series

Date

Time

Event Name

Buy-in

Game

Guarantee

July 23

6.30 PM

Opener

$5

6-max

$5000

July 23

8 PM

Half Marathon

$12

Regular

$25,000

July 23

9.30 PM

Race Track

$1

Turbo

$1500

July 24

8 PM

Long Jump

$12

Regular

$10,000

July 24

9.30 PM

Sync Swimming

$5

Omaha

$1500

July 25

8 PM

Weightlifting

$55

High Roller

$30,000

July 25

9.30 PM

Wrestling

$1

4-max

$1000

July 26

8 PM

Boxing

$12

Knockout

$3000

July 26

9.30 PM

Hurdles

$1

Extended R&A

$3000

July 27

8 PM

Rugby

$5

Quarterback

$3000

July 27

9.30 PM

Pole Vault

$3

Regular

$2000

July 28

8 PM

Triple Jump

$3

1R1A

$2000

July 28

9.30 PM

Judo

$3

SNAP

$2000

July 29

8 PM

Long Distance Race

$12

8-max

$10,000

July 29

9.30 PM

Trampoline

$1

R&A

$2000

July 30

8 PM

Marathon

$30

Main Event

$50,000

July 30

9.30 PM

Swimming

$3

Turbo

$2000

July 30

11 PM

Sprint

$5

Super Turbo

$2000

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