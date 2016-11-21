Крупнейший приз за этот уик-энд отправился в Швецию. Игрок, выступающий под ником bucopepic забрал свои $180,000 за победу в турнире с общим призовым фондом в $300,000.

Победителем второго турнира с максимальным множителем в 10,000 раз стал Mn79Ben, базирующийся в Малайзии. Его доля составил $30,000 из общих $50,000 призовых.

Два джекпота за выходные

Наверное, это здорово, когда планируешь потратить на покер минут десять, чтобы порубиться в турбо-турнире, а затем видишь, как генератор случайного призового фонда выдает максимум – “10,000”!

На этой неделе, у нас уже есть 8 игроков, которые увидели это своими глазами.

Конечно, наибольшая улыбка, очевидно, была у игрока bucopepic, которому этот BLAST-турнир с бай-ином в 30 долларов сложился идеально.

Иллюстративное фото.

В последней раздаче этот игрок выставился в олл-ин с 6-5, собрав стрит на доске 8-6-7-2-4. Этого хватило для победы против участника из России под ником sreutov.

Впрочем, россиянин забрал приз в размере $60,000, что тоже вполне приемлемый результат, в то время, как финишировавшие на третьем и четвертом местах игроки получил по $30,000 на свой аккаунт на 888poker.

В это же время инвестиции в BLAST-турнир игроков Mn79Ben и mario868116 составили лишь по 5 долларов, но принесли им по $30,000 и $10,000, соответственно.

В последней раздаче Mn79Ben поймал сильную «карманк» - две черные дамы, в то время как у mario868116 на руках были А-6. Надо ли говорить, что дамы выстояли.

Кстати, проигравший хедз-ап игрок был также из России.

Бонусы за 3-е и 4-е место в этом случае составили по $5,000. Отличные подарки на уик-энд.

Что такое BLAST-турнир?

BLAST – это совершенно новый формат покера на 888poker. По сути, это вариация гипер-турбо-«Sit-and-Go» турниров с призовым фондом в виде джекпота, который определяется генератором случайных чисел.

Как только четыре игрока занимают свои места за столом – начинается игра.

Перед началом можно выбрать наиболее подходящий вам уровень бай-ина, но итоговая сумму призовых заранее никогда неизвестна.

Уровни бай-инов находятся в пределах от 10 центов до 30 долларов, а генератор случайных чисел может выдавать призовой множитель от 2 до 10,000.

Выбери свой уровень.

Уровни длятся по 2 минуты, а после 6 минут игры наступает пора автоматических олл-инов в каждой раздаче. Кстати, в случае множителя больше 5, турнир может состоять, как из 4, так и 6 уровней (максимум – 12 минут игры).

Так что у победителя – bucopepic – на все про все ушло меньше четверти часа, с чем мы его еще раз и поздравляем!

Фактически, его уровень «зарплаты» составил 15,000 долларов в минуту!

Турниры BLAST – это последняя инновация от 888poker, но в покер руме можно найти и множество других покерных турниров каждый день на любом уровне бай-инов.

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