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888poker BLAST - выходит на космическую скорость!

Optimized NWM BLAST2
Быстрее! Еще быстрее!
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Если вы когда-либо играли в гипер-турбо BLAST-покер на 888, то вы уже в курсе, что это очень быстрый покер.

Однако готовьтесь к тому, что он будет еще быстрее!

888poker с гордостью представляет ВАРП-вариант игры (привет фанатам "Звездного пути") в BLAST-покер.

Вторая фишечка – одним из призов нового формата будет путевка на WSOP!

Если же вам не повезет отправиться на Мировую серию в Лас-Вегас, то будет шанс поучаствовать в дележке призового фонда в 1 миллион долларов.

12 минут? Много, дайте 2!

Про игру в бласт-покер слышали уже все, и почитать про нее можно много чего интересного. Вкратце напомним, что это гипер-турбо «снг-эшки» с призовым фондом в виде лотереи или джекпота.

Для старта игры нужно 4 человека, у которых есть от 6 до 12 минут (в зависимости от размера призового фонда)

Если за это время победитель не выявлен, то наступает пора автоматического олл-ин в каждой раздаче. Это весело, феерично, но без удачи тут никак.

BLAST lobby
Выбор за вами.

Уровень бай-инов вариативен, так что смотрите больше стратегии здесь.

А теперь о главном. В новой версии BLAST-турниров время игры будет ограничено 2-мя минутами, при том, что уровень бай-инов по-прежнему будет в диапазоне от 10 центов и до 30 долларов.

Но, есть и отличие – 100-долларовые турниры, в которых игра будет также идти лишь 2 минуты.

При это множители призового фонда в $100-турнирах будут такие же, как и на более дешевых уровнях. А значит максимальный призовой фонд может составить ровно 1 миллион долларов!

Кстати, если он выпадете, то никто не останется без денег. Даже если вы вылетите первым, то 888poker пополнит ваш аккаунт на 100,000 долларов. Выиграете турнир и вам достанется - $600,000.

За 10 долларов на WSOP

И это еще не все новинки BLAST-покера. Теперь в лобби дисциплины можно на уровне 10 долларов найти отдельный приз, который стоит многого – «Поездка на Главное событие Мировой серии по покеру (WSOP)»!

Да-да, всего лишь из 10-долларового «бласта» можно поймать нечто особенное. Поездку в июльский Лас-Вегас вы запомните на всю жизнь, это не просто Мекка покера, это отдельный мир.

В прошлом году джекпот сорвал игрок из Канады под ником Jhowat73. Удача улыбнулась ему 25-го мая. А какой день станет удачным для вас?

Если у вас еще нет аккаунта для игры, то его можно сделать на странице обзора покер рума 888poker, чтобы получить $888 бонус и все привилегии игрока от PokerListingsRussia.

Еще один бонус от Кортни Джии, которая на видео ниже расскажет вам, как же играть новый формат:

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