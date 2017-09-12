И пока на 888poker в разгаре крупнейшая серия онлайн турниров – XL Ecplise, которая стартовала в минувшее воскресенье и будет идти вплоть до 24 сентября – сегодня поговорим о другой новинке!

Речь идет о новой промо-кампании - Action Squad («Экшн-команда»), в рамках которой у вас будет возможность выполнять ежедневные задания, получать билеты мгновенной лотереи и доступ к фрироллам на 888poker во главе с супер-героями - Blast Man, Captain SNAP и Turbo Warrior.

Вращайте супер-колесо!

Итак, каждый день на 888poker у вас будет начинаться с вращения колеса фортуны «Супергерой».



Призы: билеты во фрироллы с призовыми фондами в $1,000, $3,000 и $10,000, а также кэш на спортивные ставки и игру в казино, и билеты по $10 в BLAST-покер.

Каждый день вы может один раз участвовать в этой лотерее. Но это только начало.

В лотерее только призы

Теперь перейдем к заданиям дня. Что необходимо для их выполнения, и какие призы вас ожидают в итоге.

Крутим барабан!

BLAST Man challenge – Выиграй два турнира BLAST с бай-ином от 1 доллара за один день.



Captain SNAP challenge – Выиграй 15 раздач в безлимитный холдем версии SNAP. Уровень лимитов от 2c/5c.



Turbo Warrior challenge – Сыграй любой Sit-and Go с бай-ином от $8 и выше.



Flopomania challenge – Сыграй не менее 50 раздач с анте от 5c.

За каждое выполненное задание вы будете ежедневно получать по Power Scratchcard (билет мгновенной лотерии). Выполните все 4 миссии дня – получите 4 билета, и так каждый день!

В каждой из скрэтч-карточек находится приз, которым может быть:

Билет в $3,000 Action Squad турнир

Бонус в $1

Бонус в $2

Бонус в $5

Билет в $10,000 Ultimate Hero турнир

Кэш-деньги - $1,000

Турниры «Action Squad» каждый день

Что еще в рамках промо-кампании можно найти? Конечно же, специальные турниры-фрироллы с гарантированными призовыми фондами. Однако, не все они одинаковы:

BLAST Man фрироллы идут ровно 6 минут, после чего все игроки автоматически переходят в режим олл-ин. Логично.

Во фрироллах от Captain SNAP у вас будет возможность делать быстрый фолд в каждой раздаче, чтобы попасть за другой стол.

Наконец, в Turbo Warrior фрироллах – угадайте, что будет – вы просто будет играть на запредельное скорости.

Гран-при - $100,000

Это - джекпот!

А теперь переходим к самому интересному. Если вы сумеете попасть в Топ-888 игроков в любом из вышеперечисленных фрироллов, то получите сразу (и до трех в день) скрэтч-карту Super Power!

Опять же, все эти билеты мгновенной лотереи будут выигрышными, но размеры призов станут куда больше. Бонусы до 50 долларов, билет в Ultimate Hero Freeroll с призовым фондом в $10,000.

Но главный приз – это $100,000 кэшем! Сразу!

Готовы стать героем?

Промо-кампания «Экшн-команда» будет идти на 888poker до 5-го ноября, включительно.

Чтобы принять участие в ней необходимо быть «депозитором» на 888poker.

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