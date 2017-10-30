Однако еще не весь «кэш» исчерпан и на вашу долю также может достаться приличная сумма призовых.
Итак, всю эту неделю на 888poker будет продолжаться акция Action Squad, во время которой каждый день будут разыгрываться призы на сумму в $10k, не считая главного приза в $100k.
Состоится и финальный $10,000 Ultimate Hero фриролл, который пройдет 5 ноября, так что не теряйте шанс получить участие в нем.
Fast Fold, 4-Max & Super Turbo Mania
Всего существует три вида фрироллов во время акции Action Squad, но суть у них одна – они проходят очень быстро.
Названия фрироллов следующие: Blast Man, Turbo Warrior и Captain Snap и здесь можно прочитать детальней об их системе.
В каждом из них есть призовой фонд в размере 3,000 долларов, а лучшие игроки из него получают карточки мгновенной лотереи (скрэтч-карты), чтобы получить еще больше призов.
Также есть и Daily Power Up Freeroll, попасть в который проще простого, ведь его призовой фонд составляет лишь $1,000.
Все, что вам надо сделать для участия в нем – это крутить барабан удачи каждый раз как вы входите в лобби 888poker. Ограничение лишь одно – акция доступна только раз в день.
Action Squad расписание
|
Название
|
Когда
|
Время
|
Captain SNAP
|
Каждый день
|
16.10 CET
|
Turbo Warrior
|
Каждый день
|
20.10 CET
|
Blast Man
|
Каждый день
|
1.10 CET
|
Power Up
|
Каждый день
|
23.10 CET
|
Ultimate Hero
|
5 ноября
|
21.30 CET
Скрэч-лотеря на $100,000!
Также в барабане - The Wheel of Fortune – есть и сектора с карточками мгновенной лотереи - ower Scratch Cards и Super Power Scratch Cards.
Призы в Power Scratch Cards весьма хороши, но в Super Power Scratch Cards они просто отличные. В первом случае вы можете выиграть билет в $10,000 Ultimate Hero турнир, а также кэш-бонус до $1,000.
В случае Super Power Scratch Cards у вас есть шанс получить до $100,000 призовых в виде кэша на ваш аккаунт в 888poker.
Время бесценно!
Время акции Action Squad не безгранично, и уже через неделю она будет закончена, так что стоит поспешить. До 5 ноября осталось не так много времени.
Стать участником акции может каждый, вам необходимо иметь аккаунт. При это депозит делать совершенно необязательно, ибо для участия в акции достаточно просто заходить каждый день в лобби покер рума 888poker.
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