Более 60,000 игроков уже получили денежные призы в ежедневных турнирах Action Squad на 888poker.

Однако еще не весь «кэш» исчерпан и на вашу долю также может достаться приличная сумма призовых.

Итак, всю эту неделю на 888poker будет продолжаться акция Action Squad, во время которой каждый день будут разыгрываться призы на сумму в $10k, не считая главного приза в $100k.

Состоится и финальный $10,000 Ultimate Hero фриролл, который пройдет 5 ноября, так что не теряйте шанс получить участие в нем.

Fast Fold, 4-Max & Super Turbo Mania

Всего существует три вида фрироллов во время акции Action Squad, но суть у них одна – они проходят очень быстро.

Названия фрироллов следующие: Blast Man, Turbo Warrior и Captain Snap и здесь можно прочитать детальней об их системе.

В каждом из них есть призовой фонд в размере 3,000 долларов, а лучшие игроки из него получают карточки мгновенной лотереи (скрэтч-карты), чтобы получить еще больше призов.

Также есть и Daily Power Up Freeroll, попасть в который проще простого, ведь его призовой фонд составляет лишь $1,000.

Все, что вам надо сделать для участия в нем – это крутить барабан удачи каждый раз как вы входите в лобби 888poker. Ограничение лишь одно – акция доступна только раз в день.

Action Squad расписание

Название Когда Время Captain SNAP Каждый день 16.10 CET Turbo Warrior Каждый день 20.10 CET Blast Man Каждый день 1.10 CET Power Up Каждый день 23.10 CET Ultimate Hero 5 ноября 21.30 CET

Скрэч-лотеря на $100,000!

Также в барабане - The Wheel of Fortune – есть и сектора с карточками мгновенной лотереи - ower Scratch Cards и Super Power Scratch Cards.

Призы в Power Scratch Cards весьма хороши, но в Super Power Scratch Cards они просто отличные. В первом случае вы можете выиграть билет в $10,000 Ultimate Hero турнир, а также кэш-бонус до $1,000.

В случае Super Power Scratch Cards у вас есть шанс получить до $100,000 призовых в виде кэша на ваш аккаунт в 888poker.

Время бесценно!

Время акции Action Squad не безгранично, и уже через неделю она будет закончена, так что стоит поспешить. До 5 ноября осталось не так много времени.

Стать участником акции может каждый, вам необходимо иметь аккаунт. При это депозит делать совершенно необязательно, ибо для участия в акции достаточно просто заходить каждый день в лобби покер рума 888poker.

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