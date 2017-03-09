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Плюшки от 888poker: $88 в подарок и за 1 цент на WSOP-2017

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На WSOP всегда особенная покерная атмосфера.
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Хотите получить $88 на свой покерный аккаунт без депозита?

Каждый покерный сайт предлагает бонусы новым игрокам, но только на 888poker можно получить их без депозита.

Просто сделайте себе аккаунт там и уже автоматически получите $88 для игры в покер руме.

Вот так все просто, но и это еще не все.

$88 бонус бесплатно

Девиз 888poker – «Вы звезда этого шоу всегда» - что подтверждено на деле.

Ваш $88 бонус будет доступен сразу же, и его можно использовать как для игры в турнирах, так и для кэш-игры.

А если вы сразу сделаете депозит, то бонус $88 можно удвоить.

Как это работает?

Например, вы перевели $100 на свой аккаунт. И каждый раз, когда вы будете набирать 10 бонусных очков за игру, 888poker будет вам переводить сверху еще по $10.

И так, пока вы не получить ваши бонусные $100 .

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Максимальный стандартный бонус - $400, но если вы сделаете себе аккаунт через PokerListings Russia, то сможете увеличить его до $888!

Подробнее о 888poker здесь.

10 билетов во фрироллы

Сделав депозит, у вас появится доступ и к другим бонусам покер рума.

Во-первых, вы сразу же получите 7 билетов в ежедневные $500 фрироллы.

Еще два билета будут для дважды в неделю проходящих $1,000 фрироллов.

Наконец, вам также достанется 1 билет в $80k First Depositors Challenge.

Путевка на WSOP за 1 цент!

Третий год подряд 888poker становится официальным онлайн партнером серии WSOP, где предстоящим летом пройдет порядка 70 турниров.

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Игра!

Только на 888poker можно выиграть путевку в Вегас, причем сателлиты в отборочные турниры начинаются со стоимости в 1 цент.

И если вы сумеете с честью пройти всю пирамиду отборочных турниров, то на ее вершине вас будет поджидать путевка участника WSOP-2017 стоимостью в 12,500 долларов, куда, кроме авиабилетов и проживания, включен бай-ин в Главное событие за 10 тысяч долларов.

Если у вас еще нет аккаунта на 888poker, то его можно сделать на странице обзора покер рума, чтобы получить $888 бонус и все привилегии игрока от PokerListings.

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

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