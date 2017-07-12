Итак, большая игра началась.

Чемпионат мира по покеру – а как иначе назвать WSOP – дошел до Главного события, которое уже становится частью истории.

Всего на старт вышли 7,221 игрок, и это третий результат в истории Мировой серии, а общий призовой фонд достиг 67 миллионов долларов.

И среди них, конечно же, немало и прошедших отбор через 888poker.

5 команд начинают сражение

Известно, что в каждой команде «восьмерок» есть капитан, его правая рука и победитель сателлита на 888poker.

Всего есть 5 команд – Бразилия, Канада, Германия, Швеция и Великобритания.

Напомним, что если Главное событие выиграет один из сателлитчиков с 888poker, то его приз составит не 8,15 миллиона долларов, а все 10 миллионов! Это бонус от «восьмерок».

Но, вернемся к командам.

Бразилия

Капитан – Бруно «Foster» Политано: участник «Ноябрьской девятки – 2014», 5-й в списке самых прибыльных игроков страны (1,4 млн. в живых турнирах)

«Правая рука» - Денилсон: экс-звезда сборной Бразилии по футболу, в какой-то момент самый ценный игрок мира (1998)

Сателлитчик – Жоау Соузу: прошел через степ-сателлиты, общие призовые в Live - $75,250

Шансы на успех: отличная команда с сильным капитаном, который знает специфику турнира. Однако недостаточный опыт у двух других членов команды может создать им слишком много сложностей в процессе игры.

Канада

Капитан – Паркер Тэлбот: звезда Twitch, в турнирах $250k, среди канадцев на 310-м месте

«Правая рука» - Гриффин Бенджер: «Ноябрьская девятка – 2016», более 3,9 миллионов долларов призовых

Сателлитчик – Тимоти Кавалин: выиграл степ-сателлит за 160 долларов, кэшей не имеет, живет большую часть времени на Барбадосе

Шансы на успех: когда в команде есть участник последней «Ноябрьской девятки», при том, что он лишь помощник капитана, то это большая заявка на успех. К сожалению, в современном покере только один человек сумел дважды подряд пробиться за финалку «мейна».

Германия

Капитан – Доминик Нитше: три браслета WSOP, в турнирах более $6 миллионов призовых

«Правая рука» - Марио Баслер: бывший футболист сборной Германии и мюнхенской «Баварии»

Сателлитчик – Себастьян Бахманн: начала с сателлитов за 30 долларов, всего призовых $568

Шансы на успех: ставить на Доминика Нитше правильно в любом турнире – он машина для побед. Однако, по сути, сражаться придется ему одному, ибо его помощники явно не обладают достаточным опытом.

Швеция

Капитан – София Левгрен: специалист кэш-игр, в живых турнирах более 300 тысяч долларов призовых

«Правая рука» - Мартин Якобсон: просто чемпион мира по покеру 2014, с призовыми за карьеру больше $16 миллионов

Сателлитчик – Антон Бертильсон: второе место на ЕРТ, более $1,3 миллиона призовых в турнирах

Шансы на успех: среди команд «восьмерок» по именам это, несомненно, самый сильный коллектив без слабых мест. Хватит ли этого для успеха? Узнаем уже совсем скоро.

Великобритания

Капитан – Крис Мурман: в живых турнирах призовых порядка 5 миллионов долларов, а в онлайне – $14 миллионов, недавно взял первый браслет WSOP

«Правая рука» - Уильям Кассуф: финалист Irish Open, мастер «бесед за столом», недавно стал показывать высокие результаты

Сателлитчик – Кай Мачиевски: выиграл национальный фриролл, ничем другим пока в покере не отмечен

Шансы на успех: когда в команде есть «лучший игрок в онлайн турниры в мире», а также любитель «заболтать кого угодно за столом», можно рассчитывать, что и «темная лошадка» сумеет выстрелить.