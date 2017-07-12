Чемпионат мира по покеру – а как иначе назвать WSOP – дошел до Главного события, которое уже становится частью истории.
Всего на старт вышли 7,221 игрок, и это третий результат в истории Мировой серии, а общий призовой фонд достиг 67 миллионов долларов.
И среди них, конечно же, немало и прошедших отбор через 888poker.
5 команд начинают сражение
Известно, что в каждой команде «восьмерок» есть капитан, его правая рука и победитель сателлита на 888poker.
Всего есть 5 команд – Бразилия, Канада, Германия, Швеция и Великобритания.
Напомним, что если Главное событие выиграет один из сателлитчиков с 888poker, то его приз составит не 8,15 миллиона долларов, а все 10 миллионов! Это бонус от «восьмерок».
Но, вернемся к командам.
Бразилия
Капитан – Бруно «Foster» Политано: участник «Ноябрьской девятки – 2014», 5-й в списке самых прибыльных игроков страны (1,4 млн. в живых турнирах)
«Правая рука» - Денилсон: экс-звезда сборной Бразилии по футболу, в какой-то момент самый ценный игрок мира (1998)
Сателлитчик – Жоау Соузу: прошел через степ-сателлиты, общие призовые в Live - $75,250
Шансы на успех: отличная команда с сильным капитаном, который знает специфику турнира. Однако недостаточный опыт у двух других членов команды может создать им слишком много сложностей в процессе игры.
Канада
Капитан – Паркер Тэлбот: звезда Twitch, в турнирах $250k, среди канадцев на 310-м месте
«Правая рука» - Гриффин Бенджер: «Ноябрьская девятка – 2016», более 3,9 миллионов долларов призовых
Сателлитчик – Тимоти Кавалин: выиграл степ-сателлит за 160 долларов, кэшей не имеет, живет большую часть времени на Барбадосе
Шансы на успех: когда в команде есть участник последней «Ноябрьской девятки», при том, что он лишь помощник капитана, то это большая заявка на успех. К сожалению, в современном покере только один человек сумел дважды подряд пробиться за финалку «мейна».
Германия
Капитан – Доминик Нитше: три браслета WSOP, в турнирах более $6 миллионов призовых
«Правая рука» - Марио Баслер: бывший футболист сборной Германии и мюнхенской «Баварии»
Сателлитчик – Себастьян Бахманн: начала с сателлитов за 30 долларов, всего призовых $568
Шансы на успех: ставить на Доминика Нитше правильно в любом турнире – он машина для побед. Однако, по сути, сражаться придется ему одному, ибо его помощники явно не обладают достаточным опытом.
Швеция
Капитан – София Левгрен: специалист кэш-игр, в живых турнирах более 300 тысяч долларов призовых
«Правая рука» - Мартин Якобсон: просто чемпион мира по покеру 2014, с призовыми за карьеру больше $16 миллионов
Сателлитчик – Антон Бертильсон: второе место на ЕРТ, более $1,3 миллиона призовых в турнирах
Шансы на успех: среди команд «восьмерок» по именам это, несомненно, самый сильный коллектив без слабых мест. Хватит ли этого для успеха? Узнаем уже совсем скоро.
Великобритания
Капитан – Крис Мурман: в живых турнирах призовых порядка 5 миллионов долларов, а в онлайне – $14 миллионов, недавно взял первый браслет WSOP
«Правая рука» - Уильям Кассуф: финалист Irish Open, мастер «бесед за столом», недавно стал показывать высокие результаты
Сателлитчик – Кай Мачиевски: выиграл национальный фриролл, ничем другим пока в покере не отмечен
Шансы на успех: когда в команде есть «лучший игрок в онлайн турниры в мире», а также любитель «заболтать кого угодно за столом», можно рассчитывать, что и «темная лошадка» сумеет выстрелить.
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