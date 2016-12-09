Также пройдут специальные фрироллы, битва «Champion of Champions» и на кону будет полный пакет участника WSOP летом 2017 года в Лас-Вегасе.

Как только отгремят фанфары празднований наступления Нового года, на 888poker придет время старта очередной ультра популярной онлайн турнирной серии - Super XL Series.

По традиции, во время серии стоит ожидать и много других интересных ивентов, подарков и прочих «плюшек».

Фрироллы каждый день

Серия Super XL на 888poker в 2016 году проходила трижды – зимой, весной и осенью. На первую была выставлена «гарантия» в 2 миллиона долларов, на вторую – 3, а осенью и все 4 миллиона.

А поскольку все они прошли успешно, то на этот раз организаторы решили подкинуть еще один миллион, так что за 11 дней турниров на кону будет уже 5 (!) миллионов долларов «гарантии».

Причем, необязательно быть хайроллером, чтобы попасть в число участников этих турниров, так как на 888poker будут проходить ежедневные фриоллы, в которых будут разыгрываться билеты в турниры серии.

Много денег!

Если вы уже игрок 888poker, то почаще заглядывайте в свой почтовый ящик, куда будут приходить разные задания для «миссий дня», что также позволит вам получить экстра-бонусы.

«Чемпион из чемпионов» поедет в Вегас!

У каждого игрока в покер должен быть шанс на «меняющую все жизнь покерную поездку».

Так вот, во время серии будет зайдествован Super XL leaderboard, из которого 18 первых игроков получает приглашение в специальный турнир.

В нем на кону будет стоять полный пакет участника Главного события WSOP – 2017!

Название турнира будет «Champion of Champions», так что начинайте уже играть сателлиты, чтобы потом иметь такой шанс.

А если вы хотите смотреть за игрой послов 888poker, то включайте «Твитч»-канал Доминика Нитше, например.

Он будет не только играть большую часть турниров, но и все это произойдет в режиме «стрима», так что будет интересно!

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