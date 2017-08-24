Онлайн покер рум 888poker продолжает свою экспансию, постоянно предлагая игрокам различные новинки.

Сегодня мы рассмотрим совершенно новый продукт, а точнее формат покера – «Флопомания» (Flopomania), в котором присутствует и джекпот в 100,000 долларов.

Надо ли говорить, что все действующие сейчас онлайн покер румы пытаются привлечь игроков новыми фишечками, но во многом лишь повторяют друг друга.

Что такое «Флопомания»?

«Флопомания» от 888poker – это действительно новый формат игры в безлимитный техасский холдем, когда сама игра в покер начинается лишь на флопе, который сразу видят все участники раздачи.

Таким образом само понятие игры на префлопе в этой игре отсутствует, но каждый игрок должен заплатить анте, чтобы получить карты.

Как только флоп положен на стол начинается игра в обычный холдем.

Словом, идея новинки в том, чтобы сделать игру быстрее и более интересной, убрав из нее один раунд торговли.

Насколько она отличается от холдема?

На самом деле «Флопомания» несет больший эффект и влияние на холдем, нежели просто процесс убыстрения игры. Есть ряд факторов, которые могут заметно изменить ход раздачи.

Скорость - не помеха?

Скорость – конечно, первый раунд торговли пропущен, а флоп сразу же на столе.

Однако вместо двух-трех игроков его видят и могут играть дальше, что удлиняет уже игру на постфлопе.

Размер банка – все внесли анте, а значит и размер банка выше, что вынудит многих игроков продолжать игру, ведь есть ради чего.

Новые пределы – Флопомания, по сути, вводит в холдем элементы игры в Стад и Дро-покер.

Каждый игрок вносит анте – это типичная фишка из стада, равно как и продолжение игры с рукой, с которой в обычном холдеме на префлопе вы бы скинули карты в пас.

Также перед вами сразу 5 карт, а не две и это уже дро-покер. Однако затем вам не надо выбирать/обменивать карты.

Акция в поддержку

Итак, чтобы новый формат покера пришелся вам по вкусе, в 888poker решили запустить мощную кампанию поддержки, в рамках которой будут ежедневно разыгрывать призы (мгновенная лотерея), а также джекпот в 100,000 долларов.

Чтобы выиграть джекпот – равно как и любой другой приз – вам необходимо иметь виртуальные скретч-карты от 888poker.

Получить их можно сделав депозит от 10 долларов с промо-кодом FLOPOMANIA10.

Впрочем, другой вариант получения этих карт – выполнение ежедневных заданий в покер руме, которые можно найти в лобби.

Получили карту – стерли заштрихованную поверхность – узнали свой приз. Пустых карточек не будет, так что с призом уйдет каждый.

Вы можете выиграть как билеты в турниры «Флопомания», так и просто кэш-деньги в размере от 1 доллара и до 100 тысяч.

Промо-акция начинается 20 августа и будет идти до 7 сентября.

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