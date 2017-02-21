В поисках сокровищ на 888poker: фрироллы и призы на $100,000

Ежедневно во фрироллах на кону стоят $9,000.

Выполнение заданий дня сулит возможность получить каждый день приз в размере $5, а также $5,000 или даже до $100,000.

В общем, есть разные пути, но главное – это иметь аккаунт на 888poker и карту сокровищ, которую вы получите в покер руме.

Главный приз = $100,000

Вашей картой сокровищ будет список миссий дня, и чем больше последних вы выполните, тем выше шанс будет получить приз.

Проверь карту!

Даже если вы выполните лишь одну миссию из 25 отмеченных, то есть шанс получить до $50 призовых денег.

Не получится – не беда, в 93% шансов вы получите, как минимум, один или два билета на ежедневные турниры с $6k гарантированных призовых.

Далее выполняйте миссии по вертикали или горизонтали, получая дополнительные бонусы.

А если успешно пройдены все, то впереди у вас лотерея с призами, где 99% участников получат бонусы от $20 до $100, а самый везучий - $100,000!

1 день: 3 турнира и $9k «гарантии»

Итак, как мы уже сказали, самый частый приз «В поисках сокровищ» - это турнирные билеты в Pirate's Prize и Treasure Quest.

Серия турниров Pirate’s Prize проходит каждый день в 22:08 по среднеевропейскому времени, когда в Москве уже 00:08.

Попробуй и ты.

Призовой гарантированный фонд в нем $6,000 и это дает шанс превратить немного своих усилий в $600 за первое место, как минимум.

Кстати, попасть в эти турниры за деньги нельзя, только через выполнение миссий.

Также дважды в день – в 14:04 и 20:04 по Москве – проходят турниры Treasure Quest.

В них призовой фонд составляет по $1,500, но есть и один нюанс.

Эти турниры являются частью кампании «$1,000,000 - в поисках сокровищ», и в них можно играть сколько угодно без внесения бай-инов.

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