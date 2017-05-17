Первый фестиваль «Make it Big» в столице Каталонии стартовал в минувшие выходные.

Всего за 12 дней там пройдет 13 крупных (и не очень) покерных турниров, а началось все с ивента Открытия за 220 евро, в котором было три стартовых дня (и по 4 входа в каждый из них).

Надо ли говорить, что уже в первом турнире сыграли более 700 человек из 30 стран. В итоге призовой фонд турнир достиг приличной суммы в €138,240.

Покерные баталии открытия продолжались вплоть до финального стола. Однако, оставшаяся девятка лучших игроков неожиданно предпочла совершить «сделку на 9-х», просто поделив остаток призового фонда.

Пожав руки, ребята отправились отдыхать в Барселону, собрав приличные кэш-призы для турнира с бай-ином в 220 евро.

Первый чемпион - Алехандро Васкес Гомез.

888Live Barcelona Opening Event, выплаты «финалки»:

1. Алехандро Васкес Гомез (Испания) 11,775*

2. Фернандо Ортола Феррагуд (Испания) 11,735*

3. Эдуард Муноз Мартин (Испания) 10,820*

4. Серхио Мануэль Мартинез Паскаль (Испания) 9,950*

5. Хуан Фонт Эспина (Испания) 9,775*

6. Иван Оливас Улиаке (Испания) 9,315*

7. Анхель Каллен Мозос (Испания) 7,495*

8. Андре Фелипе Куэльхас (Португалия) 6,870*

9. Йоахим Лоб (Швейцария) 6,700*

*сделка на 9 игроков

«Бриз» для Барбы

Тем временем, 210 человек приняли участие в турнир «Бриз», который шел следующим по расписанию.

Фактически, он считался турниром на 1 день, но когда дошла стадия Топ-4, игроки решили продолжить уже на следующий день, ибо начиналось раннее утро уже.

В итоге, чемпионом стал местный игрок Антонио Перез Вико Барба, собравший главный приз в €4,870.

Следом викторию в €50 Turbo праздновал Эктор Гермино Кабус Маседа, выигравший в поле из 121 игрока.

Грядет хайроллер!

До Главного события еще есть время, а пока впереди €2,200 High Roller Event, который берет старт как раз сегодня.

Все послы в сборе.

Стартовый стек в этом турнире составит 100,000 фишек, а на каждый уровень будет уходить по 45 минут. Планируется играть его два дня.

Несмотря на то, что профессионалов на фестивале мало, наибольшая их концентрация ожидается именно здесь. Тем более, что в строю будут и все послы покер рума 888poker.

А уже в четверг в Барселоне время старта Главного события фестиваля 888Live.

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