Ничего не меняется в столице Каталонии, которая остается одним из самых лучших покерных мест в Европе.

Это одна из причин, почему этапы ЕРТ в Барселоне были «обязательными», а теперь к ним добавляется и фестиваль покера от 888Live – «Make It Big».

И он будет действительно большим в этот раз.

12 дней – 13 турниров

С 11-го по 22-е мая в Барселоне вы найдете турниры для любого банкролла, включая и Главное событие с бай-ином в 1,100 евро.

В нем будет три стартовых дня, а каждый игрок получит по 30,000 фишек. В первый день уровни будут по 45 минут, а затем со Дня 2 будут увеличена их продолжительность до 60 минут.

Наконец, гарантированный призовой фонд «мейна» составляет €500,000!

Кстати, на серии будет и €2,200 хайроллер, а также «онлайновые» турниры, как Whale, Mega Knockout, Ladies Event и €100k guaranteed Opening Event.

Казино в Барселоне.

Более подробно о расписании можно узнать здесь, равно как почерпнуть информации о других видах досуга в Барселоне в эти дни.

Сбор послов 888poker

Пропустить такое событие послы покера от 888рoker не могут, не только по профессиональным причинам.

Уже дали согласие приехать: Доминик Нитше, Крис Мурман, София Левгрен, Кара Скотт, Николау Вилла-Лобос, Бруно Фостер и Бруно Каваути.

Летят в Барселону и новички команды – Наталья Хоф и легенда бразильского футбола Денилсон, который впервые будет играть в покер на европейском континенте.

Надо ли говорить, что мы снова увидим в деле и за столами того самого Уильяма Кассуфа, который в последнее время не сходит с покерной сцены и ее подмостков.

И это еще не все. Майкл Мизрахи, Кейт Холл, первая чемпионка WPT Эма Займович, легенда финского покера Патрик Антониус – все они также сыграют на фестивале.

Комментаторы готовы

Непременный атрибут большого покерного события в наше время – это стримы с комментариями известных игроков или околопокерных шоуменов.

И Денилсон здесь.

В 888Live главным комментатором станет Дэвид Тачмэн, которому будет помогать вице-чемпион мира, участник «Ноябрьской девятки» Джесси Сильвиа, который в 2012 году проиграл в хедз-апе титул лучшего Грэгу Мерсону.

Словом, заходите на нашу страницу покерных ТВ-трансляций (а там сейчас идут трансляции с «Чемпионата» в Монте-Карло), ибо экшн там начнется сразу с Дня 1.

Итак, для того, чтобы сыграть в Барселоне через сателлиты вам нужен аккаунт на 888poker. Если у вас еще нет его, то пройдите на страницу обзора покер рума 888poker, чтобы заодно получить и наш эксклюзивный бонус.