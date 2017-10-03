Время действия с 5 по 16 октября, когда в казино пройдет 10 различных турниров с разными уровнями бай-инов, не считая местных сателлитов
В прошлый раз фестиваль в Лондоне привлек немало известных игроков, включая таких звезд, как Антонио Эсфандиари, Майкл Мизраки, Уилл Кассуф и это не считая покерных послов 888poker в лице Доминика Нитше, Криса Мурмана и Софии Левгрен.
Также приедет в Лондон и победитель последнего 888Live, а точнее Главного события там – Ким Ха Ли, чтобы защитить свой титул.
Последний сателлит 5 октября
Казино Aspers находится в огромном торговом центре Westfield Mall в Стратфорде на востоке Лондона. В прошлом году онлайн покер рум 888poker открыл там собственную комнату, проводя время от времени серии.
Турнир открытия с гарантией в 120 тысяч фунтов стерлингов берет старт уже послезавтра 5-го октября. Также в этот день пройдут и последние онлайн сателлиты к Главному событию.
Финальная попытка начнется на 888poker в 21.00 по московскому времени – сателлит с бай-ином в 109 долларов, в котором будет гарантировано, как минимум, одно место в «мейне» фестиваля.
Кстати, отобраться в этот сателлит можно сейчас и через другой сателлит лишь за 12 долларов. Подробнее об этом в лобби покер рума.
В гости к Кассуфу.
Весь список сателлитов можно посмотреть в привычном месте под закладками «All games > Tournaments > Live Events», или просто наберите “London” в поисковом меню.
Время - деньги
Еще одна новинка фестиваля 888Live в Лондоне (пусть и пока только во время Главного события) – это специальные часы для игроков, чтобы у каждого из них было не более 30 секунд на принятие решения.
Таким образом, организаторы рассчитывают убрать из игры нежелательные задержки, и отвадить игроков от желания «впасть в раздумья».
Конечно, иногда при принятии сложных решений человеку необходимо подумать, и для этого будет сделан ряд специальных исключений, но не больше того.
Отметим, что бай-ин в Главное событие составит £1,100. Стартовый стек – 30,000 фишек, а на каждый уровень будет отводиться по 60 минут.
День 2 намечен на 15 октября, а финальный стол пройдет уже в понедельник. Призовой гарантированный фонд составляет £400,000. Во время турниры возможны ре-энтри.
Среди сайд-ивентов будут и женский турнир, и сражения по омахе, и, конечно же, хайроллер. Полное расписание фестиваля можно посмотреть ниже:
|
Номер
|
Название
|
Бай-ин
|
1
|
Opening Event
|
£220
|
2
|
The Hurricane
|
£110
|
3
|
High Roller
|
£2,200
|
4
|
Ladies Event
|
£55
|
5
|
888Love Main Event
|
£1,100
|
6
|
The Swordfish
|
£60
|
7
|
The Whale
|
£110
|
8
|
Turbo Deepstack
|
£80
|
9
|
Pot Limit Omaha
|
£150
|
10
|
The Lightning
|
£60
Стать участником фестиваля 888Live в Лондоне может каждый, но если вы хотите выиграть билет на Туманный Альбион в онлайне, то вам необходимо иметь аккаунт.
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