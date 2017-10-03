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Последний шанс отобраться на 888Live в Лондон через сателлиты!

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888Live Лондон - это будет круто!
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Фестиваль покера 888Live в родном казино «восьмерок» - Aspers Casino в восточном Лондоне – возьмет старт уже послезавтра, но шанс попасть в «мейн» еще есть.

Время действия с 5 по 16 октября, когда в казино пройдет 10 различных турниров с разными уровнями бай-инов, не считая местных сателлитов

В прошлый раз фестиваль в Лондоне привлек немало известных игроков, включая таких звезд, как Антонио Эсфандиари, Майкл Мизраки, Уилл Кассуф и это не считая покерных послов 888poker в лице Доминика Нитше, Криса Мурмана и Софии Левгрен.

Также приедет в Лондон и победитель последнего 888Live, а точнее Главного события там – Ким Ха Ли, чтобы защитить свой титул.

Последний сателлит 5 октября

Казино Aspers находится в огромном торговом центре Westfield Mall в Стратфорде на востоке Лондона. В прошлом году онлайн покер рум 888poker открыл там собственную комнату, проводя время от времени серии.

Турнир открытия с гарантией в 120 тысяч фунтов стерлингов берет старт уже послезавтра 5-го октября. Также в этот день пройдут и последние онлайн сателлиты к Главному событию.

Финальная попытка начнется на 888poker в 21.00 по московскому времени – сателлит с бай-ином в 109 долларов, в котором будет гарантировано, как минимум, одно место в «мейне» фестиваля.

Кстати, отобраться в этот сателлит можно сейчас и через другой сателлит лишь за 12 долларов. Подробнее об этом в лобби покер рума.

william kassouf 888 aspers
В гости к Кассуфу.

Весь список сателлитов можно посмотреть в привычном месте под закладками «All games > Tournaments > Live Events», или просто наберите “London” в поисковом меню.

Время - деньги

Еще одна новинка фестиваля 888Live в Лондоне (пусть и пока только во время Главного события) – это специальные часы для игроков, чтобы у каждого из них было не более 30 секунд на принятие решения.

Таким образом, организаторы рассчитывают убрать из игры нежелательные задержки, и отвадить игроков от желания «впасть в раздумья».

Конечно, иногда при принятии сложных решений человеку необходимо подумать, и для этого будет сделан ряд специальных исключений, но не больше того.

Отметим, что бай-ин в Главное событие составит £1,100. Стартовый стек – 30,000 фишек, а на каждый уровень будет отводиться по 60 минут.

День 2 намечен на 15 октября, а финальный стол пройдет уже в понедельник. Призовой гарантированный фонд составляет £400,000. Во время турниры возможны ре-энтри.

Среди сайд-ивентов будут и женский турнир, и сражения по омахе, и, конечно же, хайроллер. Полное расписание фестиваля можно посмотреть ниже:

Номер

Название

Бай-ин

1

Opening Event

£220

2

The Hurricane

£110

3

High Roller

£2,200

4

Ladies Event

£55

5

888Love Main Event

£1,100

6

The Swordfish

£60

7

The Whale

£110

8

Turbo Deepstack

£80

9

Pot Limit Omaha

£150

10

The Lightning

£60

Стать участником фестиваля 888Live в Лондоне может каждый, но если вы хотите выиграть билет на Туманный Альбион в онлайне, то вам необходимо иметь аккаунт.

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