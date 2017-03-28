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Живые покерные турниры созданы для игроков и ценителей этой игры.
Быстро растущие покерные серии 888Live (они же – 888poker фестивали) и 888Live Local тому яркое подтверждение.
Там ждут игроков и дают отличный шанс не только хорошо провести время, но и пополнить свои банкроллы.
С этой миссией «восьмерки» успешно справились как в Лондоне, так и совсем недавно в Розвадове.
На очереди Барселона, а также турниры 888Live/Live local в этом году посетят Дублин, Мадрид, Вену и Сан-Паулу, вернувшись затем обратно в Лондон для крупнейшего фестиваля.
Итак, ниже полное расписание турниров 888Live и 888Live Local на 2017 год:
Май - Барселона, Испания
Август – Сан-Паулу, Бразилия
Октябрь – Лондон, Великобритания
Апрель 12-17 – Лондон, Великобритания
Май - Лондон, Великобритания
Июнь – Дублин, Ирландия
July - Лондон, Великобритания
Сентябрь – Мадрид, Испания
Ноябрь - Лондон, Великобритания
Декабрь - Вена, Австрия
Отметим, что ивенты 888Live, а точнее говоря – бай-ины, немного подросли в цене, но и гарантии в них стали повыше.
В остальном уровень доступности для любителей остался на прежнем уровне.
Но даже в них можно попасть через степ-сателлиты на 888poker, где стартовый взнос может составить лишь 1 цент!
Если у вас еще нет аккаунта на 888poker, то его можно сделать на странице обзора покер рума 888poker, чтобы получить $888 бонус и все привилегии игрока от PokerListings.
Новинка на 888poker – все победители онлайн-сателлитов на живые турниры могут сами выбирать себе не только отель, но и продолжительность проживания в нем, чтобы наиболее выгодно использовать свою выигранный бюджет поездки.
«Теперь контроль поездки полностью в руках игрока, и он может сделать лучший выбор для себя», - отметил директор MainEventTravel.com (партнер 888poker в этом деле) Фрейзер Макинтайр.
Так что играйте, выигрывайте и до встречи в Барселоне (или Лондоне, как вам удобней)!
|Рейтинги покер сайтов
|Бонус
|1
|888poker
|$888
|Обзор
|2
|PokerStars
|$600
|Обзор
|3
|William Hill Poker
|$2,000
|Обзор
|4
|Party Poker
|$500
|Обзор
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